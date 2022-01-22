Не только Индиана Джонс: лучшие фильмы с Харрисоном Фордом

Роль Индиана Джонс стала культовой в карьере американского актера Харрисона Форда. За ее исполнение он неоднократно номинировался на различные премии и был отмечен "Золотым глобусом" за вклад в кинематограф. И хоть образ археолога и охотника за сокровищами плотно закрепился за Джонсом, он далеко не единственный успешный в его фильмографии. "Рамблер" сделал подборку кинолент с актером в главной роли.

Фото: Кадр из фильма "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа" Кадр из фильма "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа"

"Игра Эндера" (2013)

2135 год. Люди давно обжили соседствующие планеты и свободно перемещаются в космосе. Основной проблемой стала постоянная вражда с цивилизацией жукеров, совершивших уже два разрушительных визита на Землю. Поскольку третий налет может стать последним для человечества, власти решают внедрить специальную программу подготовки военноначальников-юношей, которым предстоит возглавлять оборону Земли в будущем.

"Зов предков" (2020)

Кадр из фильма "Зов предков"

Конец 19 века. Америка охвачена золотой лихорадкой. Добродушного пса по кличке Бэк похищают незнакомцы из родного ему дома в Калифорнии. Отныне его ожидают лишь неблагоприятные условия, место в упряжке почтовой службы и холодная Аляска. Но все меняется, когда он встречает большого любителя приключений Джона Торнтона, с которым Бэк отправляется в далекое путешествие на край земли.

"Крайние меры" (2010)

Это реальная история преуспевающего американца Джона, карьера и жизнь которого были разрушены известием о генетической болезни его двух младших детей. В результате Джон создает биотехнологическую компанию, которая будет заниматься разработками в этой недостаточно изученной области науки. Доктор Роберт Стонхилл берется возглавить научные исследования. Но на их пути встают законодательная и здравоохранительная системы, которые упорно противостоят разработке и внедрению нового экспериментального лечения.

"Паранойя" (2013)