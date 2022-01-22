Не только Индиана Джонс: лучшие фильмы с Харрисоном Фордом

Роль Индиана Джонс стала культовой в карьере американского актера Харрисона Форда. За ее исполнение он неоднократно номинировался на различные премии и был отмечен "Золотым глобусом" за вклад в кинематограф. И хоть образ археолога и охотника за сокровищами плотно закрепился за Джонсом, он далеко не единственный успешный в его фильмографии. "Рамблер" сделал подборку кинолент с актером в главной роли.
2135 год. Люди давно обжили соседствующие планеты и свободно перемещаются в космосе. Основной проблемой стала постоянная вражда с цивилизацией жукеров, совершивших уже два разрушительных визита на Землю. Поскольку третий налет может стать последним для человечества, власти решают внедрить специальную программу подготовки военноначальников-юношей, которым предстоит возглавлять оборону Земли в будущем.
Конец 19 века. Америка охвачена золотой лихорадкой. Добродушного пса по кличке Бэк похищают незнакомцы из родного ему дома в Калифорнии. Отныне его ожидают лишь неблагоприятные условия, место в упряжке почтовой службы и холодная Аляска. Но все меняется, когда он встречает большого любителя приключений Джона Торнтона, с которым Бэк отправляется в далекое путешествие на край земли.
Это реальная история преуспевающего американца Джона, карьера и жизнь которого были разрушены известием о генетической болезни его двух младших детей. В результате Джон создает биотехнологическую компанию, которая будет заниматься разработками в этой недостаточно изученной области науки. Доктор Роберт Стонхилл берется возглавить научные исследования. Но на их пути встают законодательная и здравоохранительная системы, которые упорно противостоят разработке и внедрению нового экспериментального лечения.
Адам Кэссиди всю свою жизнь прожил в Бруклине. Его отец работал обычным охранником, поэтому их семья никогда не была обеспеченной. Адам всегда хотел добиться чего-то большего в жизни, чтобы помогать своей семье. Ему удается устроиться на хорошо оплачиваемую работу, но вскоре он совершает нелепую ошибку, из-за которой его могут уволить. Однако глава компании дает молодому человеку еще один шанс. Он предлагает Адаму внедриться в качестве нового сотрудника в конкурирующую компанию с целью промышленного шпионажа.