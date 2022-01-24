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3 часа назад

Что смотреть в кино с 27 января

Премьеры этой недели в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 27 января
Фото: Кадр из фильма "Вальдо"Кадр из фильма "Вальдо"

"Вальдо"

Чарли Вальдо бывший полицейский. После громкого скандала он оставил службу и стал жить в лесу. Но простую жизнь бывшего копа нарушает визит частного детектива. Он просит Чарли помочь ему расследовать убийство супруги эксцентричной звезды. Вальдо возвращается к работе и пытается разобраться с непростом деле.

"Мария: Спасти Москву"

Главная героиня фильма, младший лейтенант Мария Петрова, отрекается от отца-священника и веры. Но именно ей приходится доставить в Москву чудотворную икону, которая, согласно легенде, должна спасти столицу.

"Один на один"

Джон работает мойщиком окон и воспитывает трехлетнего сына Майкла. Мать мальчика ушла от них после рождения ребенка. Джон посвятил свою жизнь воспитанию сына, но однажды узнает, что неизлечимо болен и жить ему осталось всего несколько месяцев. За это время Джон намерен найти для Майкла идеальную семью, в которой мальчику будет хорошо когда отца не станет.

"Мы — монстры! 2"

Баба Яга и Горбун собираются связать себя узами брака. Все готовятся к торжеству. Праздник не может пропустить и семья Уишбон. Все должно было пройти гладко, но во время свадебной церемонии Горбуна и Бабу Ягу похищает девочка Старр, которая обладает сверхчеловеческими способностями. Уишбонам приходится снова оратиться к магии, чтобы стать монстрами и вызволить парочку, чтобы свадьба, наконец, состоялась.

Фильмы,Мария Петрова,
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