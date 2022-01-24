Как на самом деле создавался рев Кинг Конга в фильме

Вышедший на экраны в 2005 году фильм "Кинг Конг" долгое время считался самым дорогим в истории кинематографа. Его бюджет составил 207 миллионов долларов. "Рамблер" расскажет о других, не менее интересных, фактах о культовой киноленте.

Фото: Кадр из фильма "Кинг Конг" Кадр из фильма "Кинг Конг"

Однозначный выбор

Единственный актер, который был утвержден сразу — Эдриан Броуди. Кроме него на роль Джека Дрисколла не рассматривался никто. Броуди подписал контракт на съемки в фильме еще до того, как был написан сценарий.

Спецэффекты

"Кинг Конг" появился на телеэкранах в 2005 году. Картина на момент выхода побила все рекорды в истории кино по количеству спецэффектов — около 2400 кадров, превзойдя предыдущего рекордсмена "Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов" на 200 кадров.

Рев Кинг Конга

Горилла на протяжении всего фильма неоднократно издавала устрашающие звуки. Примечательно, что его рев не был похож ни на одно другое существо. Все потому, что на самом деле создатели воспроизвели рев льва, только замедленный на половину и проигранный в обратную сторону.

Огромная команда

Съемочный процесс сцен в Нью-Йорке проходил при помощи огромного числа людей. В работе было задействовано около 100 статистов. Всем им приходилось надевать разные костюмы, чтобы незаметно появляться в новых сценах.

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