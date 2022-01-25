Кадр дня: самый знаменитый волейбольный мяч в мире

Волейбольный мяч фирмы Wilson стал известен всему миру, благодаря фильму Роберта Земекиса "Изгой". По сути, неодушевленный предмет наряду с Томом Хэнксом "исполнил" одну из главных ролей, став компаньоном героя на необитаемом острове. Историю мяча Уилсона читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Изгой" Кадр из фильма "Изгой"

Идея сделать напарника для главного героя из обыкновенного мяча пришла в голову сценаристу фильма Уильяму Бройлесу. Чтобы на себе прочувствовать, каково это, остаться в полном одиночестве на острове, Бройлес решил провести неделю на изолированном пляже. В один из дней добровольного отшельничества сценариста на пляж волны выбросили волейбольный мяч. Тогда Бройлес и решил ввести в сценарий необычный персонаж — мяч, с которым герой Тома Хэнкса будет общаться во время своей робинзонады.

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Чак Ноланд, оказавшись на необитаемом острове, в числе прочих вещей, выброшенных на берег волнами после авиакатастрофы, находит волейбольный мяч фирмы Wilson. Применения ему поначалу, в отличие от других предметов, он не находит. Но однажды, в пылу гнева, не сумев разжечь огонь и в кровь стерев руки, Чак начинает бросать на землю все, что попадается под руку. Хватает он и волейбольный мяч, на котором отпечатывается его окровавленная ладонь. Позже Чак придает отпечатку очертания лица, называет мяч по названию выпускающей его компании Уилсон и превращает его в своего компаньона, с которым ведет беседы. Через некоторое время Уилсон обзаводится еще и прической.

Кадр из фильма "Изгой"

Момент гибели Уилсона в водах океана, когда Ноланд, построив плот, пытается преодолеть волны, но из-за шторма мяч срывается в океан и волны разлучают компаньонов, едва ли не один из самых драматичных и запоминающихся эпизодов фильма. Неодушевленный Уилсон стараниями сценариста, режиссера и, конечно, Тома Хэнкса стал, по сути, полноправным героем картины.