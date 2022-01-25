«Настоящий гимн человечности и гуманизму посреди ада войны»,

Драма «По соображениям совести», режиссером которой стал Мел Гибсон, основана на реальных событиях. Критики назвали киноленту лучшим военным фильмом со времен «Спасти рядового Райана». «Рамблер» расскажет, почему картина обязательна к просмотру.

Фото: Кадр из фильма «По соображениям совести» Кадр из фильма «По соображениям совести»

Сюжет фильма

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Вторая Мировая война. Молодой человек по имени Дезмонд Досс уходит добровольцем на фронт. Однако, по религиозным убеждениям, он не хочет брать в руки винтовку, так как дал обет Богу. В детстве он пережил сильное психологическое переживание, что сподвигло его раз и навсегда отказаться от насилия. В результате Досс стал первым идейным уклонистом в американской истории, удостоенным Медали Почета.

Особенности фильма

Зрители, прежде всего, отметили реалистичность киноленты. Чтобы добиться такого результата, Гибсон купил две портативные камеры за полторы тысячи долларов на свои собственные деньги.

В основу съемок батальных сцен легли воспоминания отца Гибсона, который являлся участником боевых действии Второй мировой войны. Возможно, именно поэтому режиссеру удалось так детально передать ужас и трагичность событий:

«Баталии от Мела Гибсона, как и всегда, выглядят безупречно. Множество деталей, страшные ранения широким планом, а главное масштабность. Смотреть эти длинные сцены — это все равно, что самому оказаться во время такой битвы в самом ее центре, но при этом в безопасности»,

— подчеркнул @dania.

В киноленте особая роль отведена религии. Но несмотря на то, что ей уделяется много внимания, сделано это очень аккуратно и ненавязчиво. Создатели пропагандировали идею того, что каждый имеет право на свою веру.

«Здесь удивительнейшим образом представлена сила человеческого духа, сила веры. Если ты во что-то по-настоящему веришь, то никогда не отрекайся от этого, иначе в чем смысл жизни?»

— высказался @Caleb.

В конце фильма режиссер сделал документальные вставки — кадры из интервью с реальными героями того времени, включая Дезмонда Досса. По мнению поклонников, это стало отличным решением, так как по мере просмотра картины забывалось, что фильм основан на реальных событиях.

Многие зрители признались, что «По соображениям совести» тронул их до слез. Ведь кинолента, несмотря на огромное количество боевых сцен, повествует не только о глубокой вере, но и об отваге, сострадании и самоотверженности.

«Настоящий гимн человечности и гуманизму посреди ада войны»,