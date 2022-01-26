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1 час назад

Кадр дня: сцена из «Любовь и голуби», которая чуть не погубила Михайлова

Съемки лирической трагикомедии проходили в разных местах Советского Союза. Зеленый дом Кузякиных на окраине деревни снимали в Карелии, а эпизод с лечебными тренажерами — в институте механотерапии в Ессентуках. «Моделью» для курорта, куда Василий отправился на отдых, послужили города Батуми и Кобулети в Грузинской и Аджарской ССР.

Сцену перехода от деревни к курорту режиссер Владимир Меньшов оформил необычным способом. Вот герой прощается с женой и детьми на пороге дома, открывает дверь — и буквально падает в отдых и в интригующий курортный роман.

По задумке Василий падал из дверей в море, под водой актера раздевали водолаза, и к героине Гурченко тот подплывал уже в одних трусах. Никакого монтажа — только тяжелая закулисная работа.

Во время съемок этого эпизода Александр Михайлов чуть не погиб. Актер был одет в костюм с рубашкой и галстуком — именно последний стал проблемой. Водолаз сильно дергал за галстук, пытаясь распустить тугой узел, но это лишь сильнее его затягивало. Михайлов чуть не задохнулся. К счастью, водолаз догадался разрезать ткань, и все завершилось благополучно.

Другой интересный факт: сцену с купанием снимали в ноябре. Актерам приходилось плавать в воде температурой 14С, притворяясь, что на улице лето.

Ранее «Рамблер» показывал кадр с самым дорогим танцем в истории кино.

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