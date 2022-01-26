5 фильмов про людей, решивших обмануть смерть

Путешествия во времени и элексир вечной жизни — на что только не идут люди, чтобы обмануть смерть. «Рамблер» сделал подборку фильмов, в которых главные герои пытаются избежать судного дня.

Фото: Кадр из фильма «Счастливого дня смерти» Кадр из фильма «Счастливого дня смерти»

«Обмануть смерть» (2020)

Кадр из фильма «Обмануть смерть»

Пабло — молодой любознательный парень, который увлечен загадками жизни и смерти. Вместе с любимым дедушкой он часто размышляет о смысле бытия и существовании загробного мира. Они практически все свое время посвящают изучению этого вопроса. Повторяющаяся информация, найденная в различных источниках, говорит о том, что существование альтернативного мира, куда душа попадает после смерти человека, вполне реально. Вскоре они сталкиваются с загадочным человеком, который занят поисками необычного фрукта. Он утверждает, что даже маленький его кусочек может позволить ему создать эликсир вечной жизни.

«Эффект бабочки» (2004)

Кадр из фильма «Эффект бабочки»

Эйван с раннего детства страдал провалами в памяти. Многие эпизоды его жизни проходили мимо его сознания. Самое странное то, что, когда у Эвана провалы в памяти, происходят ужасные события. Психиатр мальчика советует записывать в дневник все что происходит в его жизни. По мнению врача, такой метод лечения помогает стимулировать память. Спустя тридцать лет, перечитывая свой дневник, Эйван понимает, что может влиять на происходящее в прошлом. Чтобы предотвратить трагедию, он возвращается назад и пытается все исправить. Но его вмешательства с каждым разом лишь усугубляют ситуацию.

«Пункт назначения» (2000)

Учащийся старших классов Алекс Браунинг собирается отправиться в школьное путешествие в Париж. Он сильно боится летать, но пытается скрыть свой страх. Во время полета у парня начинается приступ паники — ему кажется, что их самолет должен взорваться. Алекса вместе с друзьями высаживают из авиалайнера, чтобы посадить на следующий рейс. Но самолет с оставшимися пассажирами действительно взрывается в небе. Но самое страшное только начинается. Спустя некоторое время все выжившие одноклассники Алекса начинают погибать один за другим.

«Счастливого дня смерти» (2017)

Три Гелдман — самая популярная студентка университета, которая однажды утром, после бурной вечеринки, просыпается в комнате скромного парня. Поспешив удалиться оттуда, Три отправляется к себе, чтобы начать подготовку к дню рождения. В итоге на праздничное мероприятие врывается неизвестный в маске и убивает Гелдман. Вот только это событие становится для девушки началом испытания, поскольку она вновь приходит в себя. Все, что с ней происходило в тот роковой день, повторяется вновь.

«Заложник смерти» (2008)