Кадр дня: как Евгений Леонов обнажился перед камерой

Фильм Владимира Фетина "Полосатый рейс" стал лидером проката 1961 года. Зрители оценили комедию, но они даже не предполагали, на какие хитрости приходилось идти создателям картины, чтобы в одном кадре объединить тигров и актеров (дрессировщики не в счет). О съемке одной из самых знаменитых сцен "Полосатого рейса" читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Полосатый рейс" Кадр из фильма "Полосатый рейс"

Евгений Леонов, блистательно исполнивший в "Полосатом рейсе" роль псевдо-укротителя Шулейкина, согласился сниматься в фильме лишь при условии, что у него не будет сцен, в которых понадобится прямой контакт с тиграми. Актер панически боялся этих полосатых животных. В знаменитом эпизоде, где герой принимает ванну, планировали снимать дублера. Но Леонов все же согласился войти в кадр сам при условии, что его оградят от хищника толстым стеклом. Режиссер согласился.

Однако во время съемок выяснилось, что стекло бликует и это очень сильно бросается в глаза. Поэтому во время очередного дубля было решено пойти на хитрость. Пока Леонов намыливался, напевая себе под нос забавную песенку, стекло потихоньку убрали и впустили в помещение тигра Пурша (стоит отметить, что для съемок этого эпизода выбрали самого спокойного и воспитанного зверя). Хищник, разумеется, сразу решил проверить, кто это плещется в ванной, и приблизился к актеру. Леонов почувствовал движение рядом с собой и открыл глаза.

Увидев перед собой тигра, артист незамедлительно ушел под воду, а затем в ужасе выскочил из ванной и нагишом бросился прочь из помещения, а заодно и из кадра, разбрасывая вокруг хлопья пены. Этот момент удалось снять и он оказался настолько органичным, что было решено именно этот дубль оставить в фильме.