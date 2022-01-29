Одним кадром: фильм о Романовых, который недооценили в России

«Русский ковчег» Александра Сокурова — уникальная картина по двум причинам. Во-первых, это единственный российский фильм, снятый одним дублем без остановки камеры. 1 час 27 минут актеры сменяют друг друга, костюмеры и реквизиторы незаметно делают свою работу за кадром, камера следует за действием — настоящий движущийся театр. Во-вторых, это один из немногих российских фильмов, который приобрел статус культового среди зарубежных режиссеров. Однако в России премьера прошла почти незаметно.

Фото: Кадр из фильма «Русский ковчег» Кадр из фильма «Русский ковчег»

Фильм показывает несколько поколений истории России. Главный «герой» картины — Эрмитаж: мы видим, как меняются его жители, обустройства комнат, разговоры среди жильцов и обстановка за его стенами. «Экскурсию» из прошлого в будущее ведут два путешественника в пространстве и времени. Вместе с ними зрители проходят почти три века русской истории, начиная от Петра I и заканчивая днями блокады Ленинграда.

Кадр из фильма «Русский ковчег»

Репетиции такого масштабного действия шли семь месяцев. Съемка должна была уложиться в один день: тогда Зимний дворец закрыли на сутки для публики. Замысел удалось воплотить с третьей попытки: всю работу могла погубить любая погрешность, случайно попавший в кадр микрофон или неправильно сказанная фраза.

Кадр из фильма «Русский ковчег»

Картину неплохо приняли в Европе и на ура в Северной Америке. «Русский ковчег» получил приз за изобразительное решение фильма на международном кинофестивале в Торонто (2002). В США картину посмотрели 354. 5 тыс. зрителей, а сборы составили

$2 324 799 — почти половина всех мировых сборов ($5,9 млн). Кинокритик Андрей Плахов отметил, что подобное, «беспрецедентно, во-первых, для русского, во-вторых, для артхаусного фильма».

Кадр из фильма «Русский ковчег»

Российская премьера состоялась 27 мая 2002 года в Эрмитаже и была приурочена к 300-летию Санкт-Петербурга. В широкий прокат фильм вышел 19 апреля 2003 года. На родине картина собрала $500 тысяч.

«Русский ковчег»

Критики и режиссеры признавались в любви к экспериментальной картине.

Джонатан Розенбаум, американский кинокритик: «Одно из самых поразительных технических достижений в истории кинематографа. Мы еще только начинаем постигать его грандиозный масштаб».

Стивен Спилберг, режиссер: «„Русский ковчег“ — один из моих любимых фильмов. Это 95-минутная картина, снятая одним кадром в музее Санкт-Петербурга. Не знаю, видели ли вы её, но к ней обязательно надо обратиться. Один кадр! Всего три дубля!..».