Съемки этих фильмов могли сорваться из-за шутки

Быть шутником порой бывает довольно опасно. И герои нового материала “Рамблера” знают об этом не понаслышке.

Фото: Кадр из фильма "Люди в черном" Кадр из фильма "Люди в черном"

Томми Ли Джонс и мопс

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Актер сыграл роль агента Кея в культовом фильме “Люди в черном” о сосуществовании людей и инопланетян. По сюжету некоторые пришельцы могли принимать обличье животных. Фрэнк как раз был таким существом. Он – информатор. И чтобы не раскрывать свою истинную сущность, Фрэнк превратился в мопса. Очень жадного мопса, который ради денег готов сотрудничать не только с агентами, но и с преступниками.

Для съемок сцены с допросом пришельца на площадку привели настоящего мопса. Томми Ли Джонс должен был выпытывать ценную информацию у пса: трясти его, грозно кричать и при этом оставаться серьезным. Но актер не смог. От смеха он впал в истерику и чуть не сорвал съемки. Особенно внимательные зрители наверняка отметили тень улыбки, которая все-таки попала в финальные кадры.

Лев Дуров и пиратский флаг

Часть эпизодов фильма “Семнадцать мгновений весны” режиссер Татьяна Лиознова хотела снять в Берлине: натурные сцены со Штирлицем и момент, когда главный герой расквитался с Клаусом – провокатором в исполнении актера Льва Дурова. Но Дуров не прошел выездную комиссию. Он неудачно пошутил.

Тогда каждый выезжающий за границу житель СССР должен был ответить на несколько вопросов членов этой комиссии. Когда Льва Дурова попросили описать флаг Советского Союза, он сказал, что это черное полотнище с черепом и перекрещенными костями. Затем его попросили назвать столицы союзных республик. В ответ артист начал перечислять города СССР. За такое баловство Дурова из списка выезжающих в ГДР вычеркнули. В итоге расправу с Клаусом сняли позже в лесу в Подмосковье.

А Лев Дуров после представления на выездной комиссии получил прозвище “Главный бандит Российской Федерации”, которым он очень гордился.

Джеймс Ганн и Твиттер

Компания Disney внезапно уволила сценариста и режиссера Джеймса Ганна, которого позвали для работы над третьей частью франшизы “Стражи Галактики”. А все потому, что всплыли наружу оскорбительные шутки Ганна в Твиттере десятилетней давности.

“Оскорбительные взгляды и заявления, обнаруженные в ленте Джеймса в Твиттере, не имеют оправдания и несовместимы с ценностями нашей студии. И мы разорвали с ним наши деловые отношения”, — с таким заявлением выступил председатель Walt Disney Studios.

В твитах Ганн шутил на тему педофилии и растления несовершеннолетних. Хотя своеобразный юмор сценариста ни в коем случае нельзя оправдывать, но и утверждать, что Ганн сам является частью сети педофилов, было абсурдно. Когда режиссерское кресло "задымилось", Джеймс поспешил публично покаяться:

“Мои слова, произнесенные почти десять лет назад, были и тогда неудачными попытками быть провокатором. Я сожалел о них много лет — не только потому, что они были глупы, совсем не смешны, дико бесчувственны и, конечно же, не провокационны, как я думал, но и потому, что они не отражали того человека, которым я являюсь сегодня или кем был тогда”.

Извинения Ганна были приняты, и он вернулся к режиссерской работе над фильмом.