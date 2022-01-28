Сцена из «Грязных танцев», которой не должно было быть

Мелодрама «Грязные танцы» стала одной из самых кассовых картин в год проката, собрав $170 млн. Однако изначально лента задумывалась как малобюджетная, и продюсеры совершенно не прогнозировали такого успеха. Низкие ожидания позволяли порой отклоняться от сценария, а потому многие сцены были сымпровизированы актерами. Например, эпизод, где Джонни и Бэби репетируют танец для большого шоу под песню Hungry Eyes. Бэби с трудом сдерживает смешки, когда партнер чувственно проводит по ее руке пальцами. После каждой попытки выполнить движение Джонни все больше и больше расстраивается.

Фото: Кадр из фильма «Грязные танцы» Кадр из фильма «Грязные танцы»

Эта сцена — не игра, а искренняя реакция актеров. Дженнифер Грей боялась щекотки, а потому искренне хихикала от прикосновений Патрика Суэйзи. Актера же такое поведение ужасно раздражало. В итоге «нормальную» сцену все же отсняли, она вошла в финальную версию, но монтажеры решили оставить еще и импровизацию. Хореограф Кенни Ортега позднее назвал эпизод «одним из самых деликатных и честных моментов в фильме».

Кадр из фильма «Грязные танцы»

Кроме того, актеры, в отличие от своих героев, друг другу не нравились. Суэйзи и Грей не сошлись характерами во время съемок боевика «Красный рассвет» 1984 года. Поговаривают, что актриса терпеть не могла Суэйзи, который так прочно вошел в роль командира партизанской армии, что командовал всем вокруг. Впрочем, это только слухи.