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2 часа назад

Как на самом деле выглядели спецэффекты в культовых фильмах

Сегодня специалисты по компьютерной анимации могут полностью изменить картинку на экране. В некоторых фильмах благодаря их стараниям появляются даже те артисты, которых давно нет в живых, а какие-то актеры омолаживаются на десятки лет с помощью графики.

Однако в эпоху черно-белого кино таких технических возможностей не было, но это не мешала "киношникам" создавать эффектную картинку. Для этого правда нужна была особая магия. Смотрите видео о том, как в культовых фильмах создавалась иллюзия, когда IT-технологии еще не решали все.

Ранее мы писали о самых странных ситуациях в прямом эфире.

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