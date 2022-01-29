Как на самом деле выглядели спецэффекты в культовых фильмах

Сегодня специалисты по компьютерной анимации могут полностью изменить картинку на экране. В некоторых фильмах благодаря их стараниям появляются даже те артисты, которых давно нет в живых, а какие-то актеры омолаживаются на десятки лет с помощью графики.

Однако в эпоху черно-белого кино таких технических возможностей не было, но это не мешала "киношникам" создавать эффектную картинку. Для этого правда нужна была особая магия. Смотрите видео о том, как в культовых фильмах создавалась иллюзия, когда IT-технологии еще не решали все.