Комедии с Беном Стиллером, которые скрасят воскресный вечер

Зять сотрудника ЦРУ, безбашенный детектив и охранник музея – все эти роли исполнил комик и комедийный актер Бен Стиллер. Фильмы с его участием любого доведут до истерического смеха. Поэтому «Рамблер» сделал подборку комедий с Стиллером в главной роли.

Фото: Кадр из фильма «Старски и Хатч» Кадр из фильма «Старски и Хатч»

«Все без ума от Мэри» (1998)

Жизнь Теда нельзя назвать счастливой и удачливой, но однажды, в свои 17 лет, он встречает девушку Мэри, в которую безумно влюбляется. Когда молодые люди собирались на школьную вечеринку, Тед умудрился прищемить молнией брюк свое мужское «достоинство». С того дня их роману пришел конец. По истечению 13 лет Тед никак не может забыть Мэри, поэтому нанимает детектива Пэта, который должен разыскать любовь всей его жизни.

«Знакомство с родителями» (2000)

Грэг Трахер отправляется за город, чтобы познакомиться с родителями своей девушки Пэм. Здесь он собирается торжественно просить руки возлюбленной. Но несчастный Трахер в самом страшном сне не предполагал, какие его ждут испытания. Дело в том, что отец Пэм, Джек Бернс, — отставной сотрудник ЦРУ. Он постоянно устраивает приятелям дочери свою особую и жесткую проверку, которая включает в себя даже специальный тест на детекторе лжи.

«Старски и Хатч» (2004)

Кадр из фильма «Старски и Хатч»

Шеф полиции капитан Доуби решает объединить двух самых лучших, но непутевых полицейских отдела, и отправить их на патрулирование города. Один их них – детектив Дэвид Старски, самый опытный агент, который маниакально предан своей работе. Другой – детектив Кен «Хатч» Хатчинсон, который имеет свои собственные взгляды на облик идеального блюстителя порядка. Уже на первом дежурстве новоиспеченным напарникам удается выйти на след крупной операции по торговле наркотиками. Теперь детективам придется проявить лучшие профессиональные качества, чтобы довести дело до конца.

«Ночь в музее» (2006)

Ларри Дэйли отчаялся найти работу и боится перспективы никогда не увидеться с сыном, поскольку бывшая жена считает, что на сына будет дурно влиять нигде не работающий и постоянно меняющий жилье отец. Мужчина хватается за любую возможность заработать. Так он устраивается ночным сторожем в Музей естественной истории. Но в первую же ночь Ларри узнает, что легкая, на первый взгляд, работа оказывается не такой уж и простой. Ведь главное – не только не допустит проникновения в музей посторонних, а, наоборот, не позволить никому и ничему выйти из музея.

«Истории семьи Майровиц» (2017)

Кадр из фильма «Истории семьи Майровиц»