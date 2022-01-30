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1 час назад

Умерла создательница Чебурашки Майя Бузинова

На 93-м году жизни не стало создательницы Чебурашки, мультипликатора Майи Бузиновой, сообщает ТАСС. Аниматор приложила руку к таким знаменитым мультфильмам, как «Крокодил Гена», «Варежка», «Айболит и Бармалей», «Самый маленький гном» и другими. Майя Бузинова родилась в 1929 году. С 1947 по 1954 годы она училась в Московском художественно-промышленном училище им. М.И. Калинина. Позднее она начала работать на киностудии «Союзмультфильм». В 1977 году она начала работать на студии «Мульттелефильм», где уже в должности режиссера участвовала в создании мультфильмов «Дядюшка Ау», «Свинопас», «Маленький рыжик» и других.

Умерла создательница Чебурашки Майя Бузинова
Фото: РИАМОРИАМО
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