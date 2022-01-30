Фильмы Бондарчука, которые провалились в прокате

Зачастую фильмы режиссера Федора Бондарчука не встречают одобрения со стороны критиков и зрителей. Тем не менее почти все они в разы окупают себя. Но есть за плечами продюсера киноленты, которые провалились в прокате. Так, например, на создание двух частей «Обитаемого острова» Бондарчук потратил $36 600 000. Подробнее о сюжете картин и кассовых сборах — в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Обитаемый остров. Схватка» Кадр из фильма «Обитаемый остров. Схватка»

«Обитаемый остров» (2008)

Кассовые сборы: $21 838 109

Пилот Максим Каммерер из-за поврежденного звездолета совершает посадку на неизвестной планете и попадает в плен к аборигенам, которыми руководят Неизвестные Отцы. Покорностью населения занимаются Башни, которые контролируют сознание аборигенов. Во время конвоирования Максима, одна из таких Башен была взорвана «выродками». Во время ее падения Максиму удается спасти жизнь конвоирующему его капралу Гаю Гаалу, после чего тот устраивает парня в Гвардию. Герой получает задание: казнить некоторых арестованных. Но он отказывается выполнять такой приказ, за что в него стреляет гвардейский ротмистр Чачу. Максим, владея хорошими физическими способностями, выживает и попадает к «выродкам», которых хотят уничтожить Неизвестные Отцы.

«Обитаемый остров. Схватка» (2009)

Кассовые сборы: $6 070 654

Кадр из фильма «Обитаемый остров. Схватка»