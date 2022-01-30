Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
33 минуты назад

Фильмы Бондарчука, которые провалились в прокате

Зачастую фильмы режиссера Федора Бондарчука не встречают одобрения со стороны критиков и зрителей. Тем не менее почти все они в разы окупают себя. Но есть за плечами продюсера киноленты, которые провалились в прокате. Так, например, на создание двух частей «Обитаемого острова» Бондарчук потратил $36 600 000. Подробнее о сюжете картин и кассовых сборах — в материале «Рамблера».

Фильмы Бондарчука, которые провалились в прокате
Фото: Кадр из фильма «Обитаемый остров. Схватка»Кадр из фильма «Обитаемый остров. Схватка»

«Обитаемый остров» (2008)

Кассовые сборы: $21 838 109

Кадр из фильма «Обитаемый остров»

Пилот Максим Каммерер из-за поврежденного звездолета совершает посадку на неизвестной планете и попадает в плен к аборигенам, которыми руководят Неизвестные Отцы. Покорностью населения занимаются Башни, которые контролируют сознание аборигенов. Во время конвоирования Максима, одна из таких Башен была взорвана «выродками». Во время ее падения Максиму удается спасти жизнь конвоирующему его капралу Гаю Гаалу, после чего тот устраивает парня в Гвардию. Герой получает задание: казнить некоторых арестованных. Но он отказывается выполнять такой приказ, за что в него стреляет гвардейский ротмистр Чачу. Максим, владея хорошими физическими способностями, выживает и попадает к «выродкам», которых хотят уничтожить Неизвестные Отцы.

«Обитаемый остров. Схватка» (2009)

Кассовые сборы: $6 070 654

Кадр из фильма «Обитаемый остров. Схватка»

Максим с Гаем отправляется на юг в поисках мутантов. Парню становиться известно об истинном положении дел. Теперь они находятся на юге, когда-то цветущей империи, а в настоящем – разрушенной атомной войной городе. Здесь живут люди-мутанты, которых с юга притесняет Гвардия, а с севера – они страдают от радиации. Максим пытается убедить мутантов в необходимости восстания, или же заключить союз с южными дикарями и напасть на страну Отцов. Но мутанты оказались не готовыми ни физически, ни морально, поскольку слишком слабы. Они советуют поговорить с Колдуном. А один из вождей мутантов (в прошлом полковник медицинской службы) предлагает Максиму вступить в союз с Островной Империей для дальнейшей борьбы.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители