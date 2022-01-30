Фильмы Бондарчука, которые провалились в прокате

Зачастую фильмы режиссера Федора Бондарчука не встречают одобрения со стороны критиков и зрителей. Тем не менее почти все они в разы окупают себя. Но есть за плечами продюсера киноленты, которые провалились в прокате. Так, например, на создание двух частей «Обитаемого острова» Бондарчук потратил $36 600 000. Подробнее о сюжете картин и кассовых сборах — в материале «Рамблера».
Кассовые сборы: $21 838 109
Пилот Максим Каммерер из-за поврежденного звездолета совершает посадку на неизвестной планете и попадает в плен к аборигенам, которыми руководят Неизвестные Отцы. Покорностью населения занимаются Башни, которые контролируют сознание аборигенов. Во время конвоирования Максима, одна из таких Башен была взорвана «выродками». Во время ее падения Максиму удается спасти жизнь конвоирующему его капралу Гаю Гаалу, после чего тот устраивает парня в Гвардию. Герой получает задание: казнить некоторых арестованных. Но он отказывается выполнять такой приказ, за что в него стреляет гвардейский ротмистр Чачу. Максим, владея хорошими физическими способностями, выживает и попадает к «выродкам», которых хотят уничтожить Неизвестные Отцы.
Кассовые сборы: $6 070 654
Максим с Гаем отправляется на юг в поисках мутантов. Парню становиться известно об истинном положении дел. Теперь они находятся на юге, когда-то цветущей империи, а в настоящем – разрушенной атомной войной городе. Здесь живут люди-мутанты, которых с юга притесняет Гвардия, а с севера – они страдают от радиации. Максим пытается убедить мутантов в необходимости восстания, или же заключить союз с южными дикарями и напасть на страну Отцов. Но мутанты оказались не готовыми ни физически, ни морально, поскольку слишком слабы. Они советуют поговорить с Колдуном. А один из вождей мутантов (в прошлом полковник медицинской службы) предлагает Максиму вступить в союз с Островной Империей для дальнейшей борьбы.