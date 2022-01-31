Как живет лейтенант Волков из «Улицы разбитых фонарей»

В нулевые Михаил Трухин запомнился зрителям как лейтенант Вячеслав Волков из «Улиц разбитых фонарей». Благодаря этой роли актер получил еще несколько в других кинопроектах и устроился работать в театр. Тогда же звезда переехал из Санкт-Петербурга в Москву и начал новую жизнь. Впоследствии Трухин стал не только успешным актером, но и лучшим другом Константина Хабенского и Михаила Пореченкова. Знаменитости дружат еще со времен университета.

Фото: Кадр из сериала "Улица разбитых фонарей" Кадр из сериала "Улица разбитых фонарей"

За творческую карьеру Трухин сыграл в более 70 проектах. Он продолжает появляться в популярных фильмах и сериалах, в том числе в таких как «Сваты», «Фитнес», «Ивановы-Ивановы», «В спорте только девушки» и других.

@troukhine

В личной жизни актера было немало взлетов и падений. Еще во время студенчества он закрутил роман с Любовью Ельцовой. Вскоре у пары родился сын Егор. Под давлением родителей возлюбленные сыграли свадьбу. Через три года родилась их общая дочь Дарья, но брак дал трещину, и супруги разошлись. После этого у актера было несколько непродолжительных отношений. В конце концов, Трухин нашел свое счастье с Анной Нестерцовой, которая младше него на 15 лет. Она стала второй женой звезды. Ей удалось не только покорить сердце Михаила, но и подружиться с его детьми.

@troukhine

Сейчас Трухин счастлив с молодой супругой и продолжает строить актерскую карьеру. У возлюбленных родилась дочь Софья в 2008 году.