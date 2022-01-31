Леденящие душу фильмы про нападение зомби

Что будет, если страшная инфекция поразит весь мир? Люди начнут превращаться в мертвецов-каннибалов! «Рамблер» сделал подборку лучших фильмов ужасов о зомбиапокалипсисе.

Фото: Кадр из фильма «Война миров Z» Кадр из фильма «Война миров Z»

«28 дней спустя» (2002)

После того, как активисты движения защиты прав животных освобождают подопытных шимпанзе из лаборатории, на свободу вырывается неизвестный вирус, превращающий людей в зомби. 28 дней спустя парень по имени Джим приходит в себя в пустой больнице. Выйдя на улицы Лондона, Джим понимает, что город опустел. Вечером он встречает двух выживших — Селену и Марка, от которых он узнает, что вирус распространился очень быстро и превратил практически всех людей в кровожадных зомби.

«Война миров Z» (2013)

Джерри Лейн — бывший сотрудник ООН. Для него всегда семья стояла на первом месте, и после увольнения он все свое время проводит с любимой женой и двумя дочерьми. Однажды на город обрушился странный вирус, превращающий жителей в кровожадных зомби. Чтобы спасти свою семью, Джерри решает бежать из города. Знания и навыки, полученные им за время службы, помогают им пробраться через инфицированных. Укрыв семью в безопасном месте, Джерри возвращается на службу, чтобы выяснить причины заражения и остановить массовую эпидемию.

«Обитель зла» (2021)

Кадр из фильма «Обитель зла»

Медицинская корпорация «Амбрелла» покинула город Раккун-Сити. Здесь все пришло в запустение, но оставшиеся люди пытаются наладить жизнь с чистого листа. Крис Рэдфилд — местный полицейский, который не верит словам сестры о том, что под землей творятся ужасные вещи. Но спустя некоторое время герой все-таки убеждается в том, что эта правда. Город атакуют кровожадные зомби, уничтожающие все на своем пути. Некоторым людям удается выжить, но теперь им предстоит самое сложное: вырваться из охваченного монстрами Раккун-Сити.

«Рассвет мертвецов» (2004)