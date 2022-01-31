Леденящие душу фильмы про нападение зомби

Что будет, если страшная инфекция поразит весь мир? Люди начнут превращаться в мертвецов-каннибалов! «Рамблер» сделал подборку лучших фильмов ужасов о зомбиапокалипсисе.
После того, как активисты движения защиты прав животных освобождают подопытных шимпанзе из лаборатории, на свободу вырывается неизвестный вирус, превращающий людей в зомби. 28 дней спустя парень по имени Джим приходит в себя в пустой больнице. Выйдя на улицы Лондона, Джим понимает, что город опустел. Вечером он встречает двух выживших — Селену и Марка, от которых он узнает, что вирус распространился очень быстро и превратил практически всех людей в кровожадных зомби.
Джерри Лейн — бывший сотрудник ООН. Для него всегда семья стояла на первом месте, и после увольнения он все свое время проводит с любимой женой и двумя дочерьми. Однажды на город обрушился странный вирус, превращающий жителей в кровожадных зомби. Чтобы спасти свою семью, Джерри решает бежать из города. Знания и навыки, полученные им за время службы, помогают им пробраться через инфицированных. Укрыв семью в безопасном месте, Джерри возвращается на службу, чтобы выяснить причины заражения и остановить массовую эпидемию.
Медицинская корпорация «Амбрелла» покинула город Раккун-Сити. Здесь все пришло в запустение, но оставшиеся люди пытаются наладить жизнь с чистого листа. Крис Рэдфилд — местный полицейский, который не верит словам сестры о том, что под землей творятся ужасные вещи. Но спустя некоторое время герой все-таки убеждается в том, что эта правда. Город атакуют кровожадные зомби, уничтожающие все на своем пути. Некоторым людям удается выжить, но теперь им предстоит самое сложное: вырваться из охваченного монстрами Раккун-Сити.
Небольшой городок накрыла волна эпидемии, превращающая зараженных людей в ходячих мертвецов. Жителей охватила паника и на улицах города воцарилось кровавое безумие. Небольшая группа выживших решают спрятаться в торговом центре, добравшись до здания, они очищают его от зомби и баррикадируют все входы и выходы. К ним присоединяются еще несколько выживших, которые сообщают, что центры по борьбе с заболеванием охвачены эпидемией и теперь помощи ждать неоткуда. Вскоре инфекции удалось добраться и до главных героев.