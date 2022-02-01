Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
59 минут назад

Сухоруков предлагал Балабанову снять третью часть «Брата»

Российский актер Виктор Сухоруков в ходе программы «Вечерний Ургант» рассказал, почему режиссер Алексей Балабанов отказался снимать фильм «Брат-3». Выпуск передачи с его участием был опубликован на YouTube.

Сухоруков объяснил отказ Балабанова снимать фильм «Брат-3»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист предлагал Балабанову снять третью частью фильма, предложив заменить Сергея Бодрова-младшего цифровой копией. По мнению Сухорукова, такой проект принес бы создателям миллионы.

«Леша сказал такую фразу: "Пусть делает кто хочет, что хочет. Я этого делать не буду — я не знаю этого времени"», — вспомнил актер.

Сухоруков также поделился идеями по поводу сюжета третьей части:

«Меня мексиканцы спасают из американской тюрьмы, запечатывают в бочку из под солярки, сажают в танкер. Танкер через Атлантику летит в Петербург, потом открывается крышка, вылезает черная рожа Сухорукова с белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: "Ну здравствуй, родина"».

По словам Сухорукова, потом его герой отправляется на поиски брата. В конце картины его персонаж Виктор умирает — в его спину попадает пуля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители