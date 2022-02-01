Сухоруков объяснил отказ Балабанова снимать фильм «Брат-3»

«Меня мексиканцы спасают из американской тюрьмы, запечатывают в бочку из под солярки, сажают в танкер. Танкер через Атлантику летит в Петербург, потом открывается крышка, вылезает черная рожа Сухорукова с белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: "Ну здравствуй, родина"».