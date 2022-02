Кадр дня: самая сложная сцена из «Брата» для Бодрова

В июне 2021 Netflix приобрел права на стриминг фильмов «Брат» и «Брат 2». Западные переводчики столкнулись с теми же сложностями, что и Бодров: субтитры должны были передать смысл, но не ударяться в дискриминацию. Культовую фразу «Не брат ты мне, г...а ч...я» перевели как «You’re not my brother, you black ass worm («Ты мне не брат, черный глист»).