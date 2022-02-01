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2 часа назад

Кадр дня: самая сложная сцена из «Брата» для Бодрова

По воспоминаниям съемочной группы, Сергею Бодрову во время съемок «Брата» было неловко играть сцену в трамвае. По сюжету Данила видит, как двое пассажиров отказываются платить за проезд и глумятся над контролером. Бодров, несмотря на талант, учился не на актера, а на искусствоведа, и ему было тяжело отделить себя от персонажа. Интеллигентный молодой человек не хотел произносить в кадре оскорбления с националистским оттенком и даже спорил с режиссером Алексеем Балабановым. «Как-то не хотелось произносить слова „г...а ч...я“. Я никогда бы в жизни так не сказал. Я прекрасно понимал, что это роль, но все равно. Может быть, меня ломало потому, что я не актер», — отмечал позднее Сергей.

Кадр дня: самая сложная сцена из «Брата» для Бодрова
Фото: Кадр из фильма «Брат»Кадр из фильма «Брат»

В июне 2021 Netflix приобрел права на стриминг фильмов «Брат» и «Брат 2». Западные переводчики столкнулись с теми же сложностями, что и Бодров: субтитры должны были передать смысл, но не ударяться в дискриминацию. Культовую фразу «Не брат ты мне, г...а ч...я» перевели как «You’re not my brother, you black ass worm («Ты мне не брат, черный глист»).

Кадр из фильма «Брат»

Ранее «Рамблер» рассказывал историю сцены в 10 секунд, которая стоила $40 000.

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