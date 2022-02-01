Кадр дня: самая сложная сцена из «Брата» для Бодрова

По воспоминаниям съемочной группы, Сергею Бодрову во время съемок «Брата» было неловко играть сцену в трамвае. По сюжету Данила видит, как двое пассажиров отказываются платить за проезд и глумятся над контролером. Бодров, несмотря на талант, учился не на актера, а на искусствоведа, и ему было тяжело отделить себя от персонажа. Интеллигентный молодой человек не хотел произносить в кадре оскорбления с националистским оттенком и даже спорил с режиссером Алексеем Балабановым. «Как-то не хотелось произносить слова „г...а ч...я“. Я никогда бы в жизни так не сказал. Я прекрасно понимал, что это роль, но все равно. Может быть, меня ломало потому, что я не актер», — отмечал позднее Сергей.