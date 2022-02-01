Почему провалилось продолжение «Бригады»

В 2012 году в России вышел фильм под названием «Бригада: Наследник», который стал продолжением культового сериала о приключениях бандитской группировки в 90-е. Однако современная картина не получила такого большого резонанса, как известный сериал. В прокате она не провалилась, но критики остались недовольны фильмом. На известном сайте IMDb его рейтинг составляет 2,6 из 10, что оценивается как «очень плохо». «Рамблер» попытался разобраться, что зрителям не понравилось в продолжении известного российского сериала.

Фото: Кадр из фильма «Бригада: Наследник» Кадр из фильма «Бригада: Наследник»

Сюжет фильма рассказывает об Иване, сыне Саши Белого. С момента существования бригады прошло уже много лет, Белый скрывался с семьей, но его все равно наши и совершили покушение. Семья знаменитого бандита скрывается в США, но главный герой попадает в неприятности и начинает нуждаться в крупной сумме денег. Тогда он возвращается в Россию для того, чтобы продать наследство, но сталкивается с теми, кто знает о криминальном прошлом его отца.

Видео дня

На первый взгляд кажется, что задумка фильма интересная и может понравиться поклонникам, которые соскучились по культовому сериалу двухтысячных годов. Однако картина не получила ни одной положительной рецензии от кинокритиков, большинство из них оказались отрицательными и всего несколько — нейтральными.

Критики написали, что создатели новой картины попытались сыграть на ностальгических чувствах зрителей, но получилось это совсем неумело. От той атмосферы, которая была в оригинальном сериале, не осталось ничего, а история бригады здесь нужна была для дополнительной раскрутки фильма.

«Нынешний фильм к оригинальной “Бригаде” режиссера Алексея Сидорова практически не имеет ни малейшего отношения. Культовое название и имена некоторых персонажей откровенно притянули за уши — просто чтобы загнать в кино поклонников оригинального сериала», «Казалось бы, фильм, в котором герой Безрукова (пусть даже сыгранный его дублером) взрывается на пятой минуте, не может быть плохим, но нет: уже в следующий момент «Бригада» превращается в пародию на компьютерную игру Grand Theft Auto»

Действительно сам Безруков отказался играть в продолжении сериала. Сам он объяснил, что для него роль Саши Белого закончилась вместе со съемками последней серии сериала.

«В течение 8 лет ко мне не раз обращались со всевозможными вариантами сценариев продолжения „Бригады“, но я всегда отказывался и отказываюсь. Ещё раз становиться Сашей Белым я не хочу…»

Главного героя сыграл Иван Макаревич. Подбор этого актера на роль сына Саши Белого вызвала у критиков вопросы, а также под сомнение были поставлены его актерские данные.