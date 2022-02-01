300 кинотеатров России присоединились к программе «Пушкинская карта»

Около 300 кинотеатров России стали участниками программы «Пушкинская карта» – по ней с 1 февраля можно приобретать билеты на сеансы отечественных фильмов. При этом число участвующих в программе кинозалов может вырасти в пять раз в течение ближайших трех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«По инициативе президента, с сегодняшнего дня по «Пушкинской карте» можно пойти в кино на российские фильмы. К программе уже подключились 300 кинотеатров, в течение трех лет их станет в пять раз больше. Важно, что каждый третий находится в сельской местности», – отметила Голикова в ходе совещания с членами правительства по вопросам реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

По словам Голиковой, в 2022 году обладатели «Пушкинской карты» смогут приобрести билеты на 32 премьерных показа и на ретроспективные показы классики кино. При этом покупать билеты можно на сеансы отечественного кино, созданного при поддержке Минкультуры или Фонда кино – на это можно израсходовать до двух тысяч рублей из общей суммы карты в пять тысяч рублей.

В целом, в 2022 году число организаций культуры, которые примут участие в программе, вырастет с четырех до пяти тысяч, а предложение мероприятий увеличится до 75 тыс., заявила вице-премьер.

Программа «Пушкинская карта» была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в июне 2021 года, потенциальными участниками программы могут стать до 13 млн молодых людей.