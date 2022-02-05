Фильмы о высшем обществе, от которых невозможно оторваться

Авантюристы и мечтатели завоевывают свое место среди элиты. «Рамблер» собрал фильмы, которые помогут с головой погрузиться в жизнь богатых людей.

Фото: Кадр из фильма «Великий Гэтсби» Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

«Великий Гэтсби»

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Стильная драма База Лурмана о несчастной любви в эпоху джаза. Выпускник Йельского университета Ник Кэррауэй (Тоби Магуайр) наслаждается легкой жизнью ревущих двадцатых, когда получает от таинственного богача Джея Гэтсби (Леонардо Ди Каприо) приглашение на одну из его роскошных вечеринок. Гэтсби признается ему, что он беззаветно влюблен в кузину Ника Дейзи Бьюкенен (Кэри Маллиган). Гэтсби надеялся, что однажды Дейзи придет на его вечеринку, но этого так и не случилось. И Джей просит Ника устроить им встречу. Погоня за мечтой в конце концов обернется подлинной трагедией.

«Светская жизнь»

Ностальгический фильм Вуди Аллена о богеме тридцатых годов. Бобби (Джесси Айзенберг) родился в еврейской семье. Его старший брат — гангстер и владелец ночного клуба, но Бобби решает попытать счастья в Голливуде. Тем более, что там живет дядя Фил (Стив Карелл) — авторитетный продюсер. Фил пристраивает племянника на место ассистента и поручает насмешливой секретарше Вонни (Кристен Стюарт) ввести его в светское общество. Бобби влюбляется в девушку, но она после колебаний его отвергает, ведь у нее уже есть возлюбленный. Их расставание становится для Бобби мощным стимулом изменить жизнь, особенно когда он узнает имя своего соперника.

«Эпоха невинности»

Экранизация романа Эдит Уортон о страсти и долге от Мартина Скорсезе. Юрист Ньюленд Арчер (Дэниел Дэй-Льюис) собирается жениться на благовоспитанной Мэй Велланд (Вайнона Райдер), но случайно знакомится с ее родственницей, графиней Эллен Оленской (Мишель Пфайффер). Эта женщина своими независимыми манерами и скандальной репутацией завораживает Арчера и возмущает весь высший свет Нью-Йорка. Тем более, что графиня совершила неслыханно дерзкий поступок — бросила мужа, который ей изменял, и намерена с ним развестись. Но Ньюленд сочувствует ей и постепенно теряет голову, хотя союз с Мэй предрешен.

«Ярмарка тщеславия»

Экранизация романа Уильяма Теккерея в интерпретации Миры Наир. Бекки Шарп (Риз Уизерспун) и Эмилия Седли (Ромола Гараи) вместе учились в пансионе мисс Пинкертон. Но если Эмилия — дочь обеспеченного коммерсанта, то Бекки может рассчитывать лишь на красоту и ум. Ведь от своих родителей, нищего художника и французской танцовщицы, она унаследовала только обаяние и артистизм. Пока Эмилия мечтает о браке с капитаном Джорджем Осборном, Бекки пытается очаровать ее брата Джозефа. Но Осборн расстраивает ее планы, убеждая приятеля, что она ему не пара. Бекки приходится искать другой путь в высшее общество.

«Разум и чувства»

Джейн Остин в своих романах подробно описала жизнь провинциального дворянства. Фильм Энга Ли до сих пор считается лучшей экранизацией одноименного романа писательницы. Элинор, Марианна и Маргарет вместе со своей матерью миссис Дэшвуд (Джемма Джонс) вынуждены переехать из великолепного поместья в скромный коттедж после смерти их отца, все состояние которого перешло к их единокровному старшему брату. Рассудительная Элинор (Эмма Томпсон) любит брата своей вредной невестки, застенчивого Эдварда (Хью Грант). Страстная Марианна (Кейт Уинслет) влюблена в обаятельного, но ненадежного повесу Уиллоуби (Грег Уайз), хотя ее тайно любит состоятельный полковник Брэндон (Алан Рикман). Но обе сестры сделают немало ошибок на пути к счастью.

«Мэнсфилд-парк»

Нетривиальная экранизация еще одного романа Джейн Остин от Патрисии Роземы. Несмотря на то, что характер героини не совсем соответствует книжному оригиналу, а в фильм было добавлено несколько сцен и тем, которых нет в романе, в целом картина передает характерную атмосферу для произведений писательницы.

Фанни (Фрэнсис О’Коннор) воспитывается в семье богатого дяди сэра Томаса Бертрама. В целом родственники относятся к ней пренебрежительно, хотя больше всего усердствует сестра ее матери миссис Норрис, которая исподволь взяла всю семью в свои руки. Только младший кузен Эдмунд (Джонни Ли Миллер) искренне заботится о Фанни. Девушка любит его, но сам Эдмунд увлечен привлекательной и остроумной Мэри Кроуфорд (Эмбет Дэвидц). Тем временем, избалованные кузины соперничают друг с другом из-за брата Мэри Генри (Алессандро Нивола), однако тот неожиданно обращает внимание на скромную Фанни.