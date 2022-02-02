«Красотка» должна умереть: чем могли закончиться культовые фильмы

В конце января 2022 года в китайских онлайн-кинотеатрах состоялась премьера культового фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», правда, с другой концовкой.

В финале картины вместо кульминационного взрыва под Where Is My Mind группы Pixies, зрители увидели титр, в котором говорится о том, что полицейским удалось обезвредить бомбу, а главного героя отправили в психиатрическую клинику. «Рамблер» собрал и другие картины, у которых могла бы быть совершенно другая концовка.

«Король лев»

Счастливого конца в культовом мультфильме могло и не случится: изначально в финальной битве Шрам должен был сказать Симбе: «Спи спокойно, сладкий принц!» (цитата из шекспировского «Гамлета»), сбросить его со скалы, а затем сгореть заживо, не заметив приближающегося к нему огня.

«Красотка»

Романтическая комедия с Джулией Робертс и Ричардом Гиром об отношениях миллионера и девушки легкого поведения могла бы и не закончиться широким жестом со стороны главного героя, растрогавшим миллионы зрителей. Напомним, в финале картины Эдвард делает предложение Вивьен, поднявшись с букетом цветов по пожарной лестнице к ее окну. В альтернативной версии фильма бизнесмен должен был бросить возлюбленную, выплатив ей за услугу оговоренный гонорар, а она бы умерла от передозировки запрещенными веществами.

«Я — легенда!»

Создатели фильма выбрали мрачный финал: персонаж Уилла Смита погибает, но дает человечеству надежду на спасение с помощью сыворотки. В альтернативной концовке главный герой не только не умирает, но также выясняется, что зомби самоорганизовались в разумное общество, а преследовали они главного героя потому, что у него в плену была самка их главаря.

Кадр из фильма "Я — легенда!"

«Мистер и миссис Смит»

У шпионского семейного боевика Дага Лаймана было девять сценаристов и 50 различных вариантов развития сюжета. В одном из альтернативных финалов показали боссов главных героев, в другом — их дочь, которая унаследовала от родителей боевые навыки.

«Титаник»