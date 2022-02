«Красотка» должна умереть: чем могли закончиться культовые фильмы

В финале картины вместо кульминационного взрыва под Where Is My Mind группы Pixies, зрители увидели титр, в котором говорится о том, что полицейским удалось обезвредить бомбу, а главного героя отправили в психиатрическую клинику. «Рамблер» собрал и другие картины, у которых могла бы быть совершенно другая концовка.