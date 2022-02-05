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44 минуты назад

Кадр дня: сцена в “Титанике”, которой могло не быть

Спустя годы о многих культовых фильмах становятся известны факты, которые ранее скрывались или не всплывали наружу. Например, в “Титанике” Джеймса Кэмерона исполнителями главных ролей могли стать Гвинет Пэлтроу и Мэттью Макконахи вместо Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Кстати, с последним связана своя история. О ней и расскажет “Рамблер”.

Кадр дня: сцена в “Титанике”, которой могло не быть
Фото: Кадр из фильма "Титаник"Кадр из фильма "Титаник"

Знаменитая сцена на носу корабля, куда юный Джек Доусон приходит вместе с товарищем и видит дельфинов, могла быть иной. Актер восторженно кричит:

“Я король мира!”

Но этой реплики в сценарии не было. Ди Каприо и Кэмерон попробовали разные фразы в процессе съемок. Но ни одна не отражала то, что хотел показать режиссер на экране.

Завершить съемку сцены не получалось, а время шло. Тогда рассерженный Джеймс Кэмерон посоветовал актеру: “Просто раскинь руки и крикни: “Я – король мира!” Ди Каприо решил, что режиссер шутит, и попытался отмахнуться от фразы, которая показалась ему глупостью – сделал вид, что не расслышал (переговоры были по рации). Но Кэмерон оказался непреклонен. Уже раздражаясь, он попросил актера произнести эту фразу еще раз. На отказ режиссер психанул и сказал:

“Просто сыграй **** убедительно!”

И у Ди Каприо получилось. Что интересно, получая “Оскара”, Джеймс Кэмерон воскликнул: “Я — король мира!” со сцены.

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