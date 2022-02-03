Кадр дня: как снимали откровенные сцены в «Интердевочке»

Роль в драме «Интердевочка» принесла Елене Яковлевой всесоюзную славу, сделав ее одной из самых узнаваемых актрис времен перестройки. Артистка согласилась играть «ночную бабочку» только из-за режиссера Петра Тодоровского. «Если бы такую роль, такой сюжет предложил другой режиссер, нужно было бы задуматься. А с Тодоровским я ни секунды не сомневалась», — комментировала Яковлева в интервью для StarHit. Однако даже с любимым режиссером актрисе было непросто раскрыться. Яковлева наотрез отказалась раздеваться догола, согласившись остаться как минимум в нижнем белье.

Фото: Кадр из фильма «Интердевочка» Кадр из фильма «Интердевочка»

«Я ему сказала: „Петр Ефимович, делайте что хотите, но изображать так, как это делают в фильмах женщины легкого поведения, я не буду“. У меня не получится, мне стыдно, мне неудобно. И он говорит: „Хорошо, лежи как бревно“», — делилась Яковлева в интервью телеканалу СТБ. Из ситуации выкрутились неоднозначно: со съемочной площадки попросили удалиться всех, кроме режиссера и оператора Валерия Шувалова. Последний снимал лицо актрисы крупным кадром, а режиссер дергал Елену за ноги, создавая иллюзию качающейся кровати.

Тодоровскому не понравился результат, и он позвал на площадку ассистента. Помощник мельтешил светом, чтобы передать тревожное настроение кадра. Затем на площадку позвали гримера: девушка щедро намазала лицо Яковлевой глицерином, будто с лица героини Тани течет градом пот. Наконец, режиссер пригласил еще двоих помощников: один просунул под кровать лом и раскачивал ее, а другой — тряс тумбочку. Итого на площадке во время съемок откровенной сцены суетились аж шестеро человек.

После звездой роли Яковлевой предлагали подобные работы, однако артистка отказывалась.