Бесславный Булгаков: россияне реагируют на трейлер «Воланда»

На YouTube выложили тизер-трейлер предстоящего драматического фильма по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Известный писатель по прозвищу Мастер после внезапно вспыхнувшего литературного скандала превращается из кумира в изгоя. Маргарита, которая неожиданно появляется в жизни писателя, вдохновляет его на новый роман. Прототипами героев выступают его старые знакомые. А главный герой — таинственный иностранец Воланд, с которым писатель познакомился совсем недавно. Мастер растворяется в романе и перестает замечать, где заканчивается вымысел и начинается реальность. «Рамблер» собрал самые частые и популярные комментарии пользователей под роликами.
Главная претензия зрителей трейлера — не понятно, сколько в экранизации будет доли булгаковской «Мастера и Маргариты», а сколько — вымысла авторов.
«Я не понимаю, что я смотрю: экранизацию (по мотивам, ок) „Мастера...“ в Москве 30-х, с невероятными персонажами и живым действом, или очередной современный голливудский фильмец, где как по чек-листу можно проверять наличие кавера на древнюю песню, разбавленного тяжелыми нотами, одинаковый из фильма в фильм монтаж с похожими приемами, светокор, и все в стерильных локациях „типа Москва“ и типа с „теми“ персонажами. Выглядит, честно, стерильно, типично, и совсем не про что-то связанное с „Мастером...“».
«Если брать фильм как самостоятельное кино, снятое очень сильно по мотивам великого романа русской литературы Михаила Афанасьевича Булгакова, то, что показали в трейлере, снято красиво для русского кино, вообще шикарно. Но как экранизация Мастера — это пока выглядит очень печально...»
«Судя по описанию, фильм к произведению не имеет отношения. Множество сюжетных линий избегаются и вообще не мало отсебятины. Но даже если рассматривать это как самостоятельный фильм, сюжет слишком уж напоминает „Внутреннюю империю“ Линча».
«А почему нельзя было сделать из этого просто какой-то отдельный фильм, никак с Булгаковым не связанный? Ощущения от трейлера, что нас ждет такая лютая чушь, которой даже в российском кино еще не было».
«Судя по трейлеру, к Булгакову это произведение будет иметь отдаленное отношение, в лучшем случае „по мотивам“. Печально что в погоне за голливудской картинкой очередного психоделического ужастика, извращаются над таким произведением такого автора (».
Многие расстроились, что в трейлере не упомянули христианскую линию — историю Иешуа и Понтия Пилата. Конфликт мировоззрений двух героев — важная составляющая «Мастера и Маргариты».
«К Булгакову вот это приплетать ну такое себе. Рядом не стояло. Это ведь умное произведение, там еще есть линия и Христа, которую, я так понимаю, просто выпилят».
«Cудя по всему линия, Понтия Пилата и Иешуа слита совсем, и это огромный минус. Ведь по сути, эта история — фундамент всего произведения <...> И этот постоянный великолепный контраст Москвы 30-х и времен Пилата и Иешуа. Как можно было это все убрать из сюжета?».
Впрочем, комментаторы отметили, что картина выглядит отлично: качественная цветокоррекция и операторская работа, известные актеры и впечатляющий саундтрек. «Воланд» многим кажется неплохим фильмом — но только как самостоятельное произведение.
«Вот честно, если бы это был какой-то сериал или фильм не по мотивам, а самостоятельное произведение, типа темной фэнтези, то вообще норм и огонь».
«Очень все красиво, и как самостоятельное произведение, думаю, будет отлично»
«Мне кажется, это будет хорошая картина для массовой аудитории. Конечно, если пропадут сюжетные линии с Иешуа, произведение много потеряет в философской части. Но что бы ни снимали, радостно, что данный роман помнят, и, возможно, новый фильм сподвигнет кого-нибудь взять книгу М. А Булгакова в руки снова или вообще впервые. По крайней мере хочется в это искренне верить. Сам сходил бы с огромным удовольствием, ведь свежий взгляд на хорошо забытое старое — это тоже очень-очень приятно».
В ролях — Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Фальшивомонетчики») в роли Воланда, Юлия Снигирь («Великая», «Небо в огне») в роли Маргариты, Евгений Цыганов («Брестская крепость», «Прогулка») в роли Мастера, Юрий Колокольников в роли Коровьева, Алексей Розин в роли Азазелло, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Полина Ауг и другие.