Бесславный Булгаков: россияне реагируют на трейлер «Воланда»

«Мне кажется, это будет хорошая картина для массовой аудитории. Конечно, если пропадут сюжетные линии с Иешуа, произведение много потеряет в философской части. Но что бы ни снимали, радостно, что данный роман помнят, и, возможно, новый фильм сподвигнет кого-нибудь взять книгу М. А Булгакова в руки снова или вообще впервые. По крайней мере хочется в это искренне верить. Сам сходил бы с огромным удовольствием, ведь свежий взгляд на хорошо забытое старое — это тоже очень-очень приятно».