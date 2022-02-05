Фильмы, в которых зло победило

В новом материале “Рамблера” – герои фильмов, для которых сторона зла в силу тех или иных причин оказалась привлекательнее.

Фото: Кадр из фильма "Хоббит" Кадр из фильма "Хоббит"

Саруман Белый, “Властелин колец”, “Хоббит”

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Во время событий трилогии “Властелин колец” Саруман Белый (Кристофер Ли) уже перешел на темную сторону, став одним из центральных злодеев саги. В приквеле “Хоббит” действие происходит в прошлом. Там мы видим совершенно другого Сарумана. Он был благородным защитником земель от нападения Саурона. Однажды Саруман даже победил в схватке этого злобного персонажа. Однако жажда власти подточила душу волшебника. Усыпив совесть и все доброе, что когда-то было в нем, Саруман идет на сделку с врагом и помогает ему расширить влияние на Средиземье. С преображенным героем и сталкивается Гендальф и его союзники в трилогии режиссера Питера Джексона.

Белый рыцарь Готэма – Харви Дент (Аарон Экхарт) – был тем, на кого равнялся даже Брюс Уэйн. Справедливым, энергичным, великодушным и пылким человеком он предстает в картине Кристофера Нолана. Занимая пост окружного прокурора, Харви снискал любовь простых людей. Однако и такого безупречного персонажа смог сломить главный антагонист фильма Джокер. А кроме того, по сути переманить на сторону зла. Лишив Харви всего, за что он боролся, Джокер вскрывает язву в душе этого героя и превращает его в бескомпромиссного и отчаянного злодея, каким является сам.

Джин Грэй, “Люди Икс”

Превращение мудрой, доброй и чуткой Джин в воплощение зла и хаоса многие фанаты кинокомикса о мутантах не могут простить его создателям, хотя оно является каноничным. На экранах кульминация этой ветви истории появлялась дважды – в фильмах “Люди Икс: Последняя битва” (2006) и “Люди Икс: Темный феникс” (2019). Возрождаясь, Джин теряет контроль над своими силами и становится Темным Фениксом. Она больше не следует морально-этическим принципам и ориентирам, на которые опиралась прежде, и убивает своих близких.

Энакин Скайуокер, “Звездные войны”

Кадр из фильма: "Звездные войны"

Маленький Энакин (Джек Ллойд) мечтал восстановить равновесие во Вселенной. Но он не может пойти против предначертанного. Юноша, некогда прослывший безбашенным и невероятно сильным, поддается соблазну Темной стороны ради спасения возлюбленной. Он восстает против своих бывших союзников и платит слишком высокую цену за сделанный выбор – едва не лишается жизни. Так рождается Дарт Вейдер.