Кадр дня: чем знаменит золотой божок Голливуда

Реквизитный цех Голливуда наверняка изобилует множеством всевозможных вещей, среди которых можно найти настоящих неодушевленных героев знаменитых фильмов. Причем некоторые из этих “артефактов” кочуют из фильма в фильм. Поэтому, если вдруг вам показалось, что какой-то предмет, наряд или даже газету вы видели в какой-то другой картине, скорее всего вам это не показалось.

Фото: Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Поклонники фильмов об Индиане Джонсе наверняка вспомнят золотую фигурку оскалившегося божества, поисками которого занимался главный герой в картине “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега”. Для этого фильма статуэтку, собственно, и изготовили. Но на этом карьера золотого идола не закончилась.

Кадр из фильма “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега”

Пару десятилетий осклабившийся божок провел на полке в числе других отыгравших свои “роли” предметов, а потом про него вспомнили и вновь вернули на экраны в 2001 году в мелодраме “Мажестик”.

В основном сюжете фильма есть вставка под названием “Песчаные пираты Сахары”, в которой и появился снова оскалившийся золотой божок. Кстати, стоит отметить, что в “Мажестике” вообще очень много отсылок к “Индиане…”.

Спустя еще год узнаваемого золотого идола задействовали в фильме “Дети шпионов-2: Остров несбывшихся надежд”.