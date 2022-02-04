Опасная сцена из «Миссия невыполнима», которую снимали без графики

Том Круз, снимаясь в боевиках и экш-фильмах, старается выполнять все трюки самостоятельно. В пятом фильме франшизы «Миссия невыполнима» (2015) Круз превзошел сам себя. Актер без помощи каскадеров и «зеленого экрана» снялся в сцене, где поднимается в небо вместе с самолетом. Кадр в итоге стал неофициальным постером картины.

Фото: Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев» Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев»

По сюжету агент Уильям Брандт (Джереми Реннер) возглавляет миссию по перехвату грузового самолета в Минске. Хакер Бенджи Данн (Саймон Пегг) и разведчик Лютер Стикелл (Винг Рэймс) не могут взломать систему судна, и герой Итана Ханта берет ситуацию в свои руки — в прямом смысле. Персонаж прыгает на самолет, схватившись за одну из боковых дверей.

Кадо выполнен практически без компьютерной графики и с минимальными мерами безопасности. Кроме того, ее добавили в сценарий одной из последних и исключительно по просьбе Круза. Актер, известный любовью автоспорту и к экстремальным трюкам, предложил снять сцену максимально натуралистично.

Кадр из YouTube-канала Mission Impossible

Режиссер МакКуорри, Круз и координатор трюков Уэйд Иствуд сняли восемь разных дублей. Самолет поднимался на высоту до 1524 метров. Для сравнения — гражданские самолеты летают на высоте 10 000 метров. Судно наклонялось сильнее обычного, чтобы создать иллюзию полета под углом почти 90 градусов.

Кадр из видео YouTube-канала Mission Impossible