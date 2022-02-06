Как иностранцы оценили «Москву слезам не верит»

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вошел в историю отечественного кинематографа как один из немногих, отмеченных престижной премией «Оскар». Признание за рубежом оказалось полной неожиданностью, ведь критики в СССР назвали картину заурядной мелодрамой. Бытует мнение, что президент США Рональд Рейган несколько раз пересматривал фильм накануне встречи с Михаилом Горбачевым, «чтобы понять загадочную русскую душу».

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Заграничные обыватели высказали свое мнение о картине на сайте о кино. Так, один из пользователей назвал фильм «Москва слезам не верит» очень глубоким.

«Приближенный к реальности взгляд на трудности повседневной жизни, завораживающий зрителя – именно так я описал бы фильм «Москва слезам не верит», – написал он.

По его мнению, самой красивой сценой является пикник на природе. Однако в картине есть и слабые места. Юзеру не понравилось, что сначала сюжет вращается вокруг трех подруг, а затем фокусируется на одной Катерине. В целом же зритель «был очарован этой историей».

«Это картина о феминизме – в моем понимании этого слова», – написал еще один пользователь, который пожалел, что из-за английских субтитров не смог насладиться диалогами в полной мере.

«Поначалу этот фильм кажется медленным и примитивным, но как только события становятся ближе к современности, сюжет набирает обороты и поднимается практически до уровня шедевра», – поделился впечатлениями еще один зритель.