Скончался режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила»

Российский режиссер и сценарист Виктор Бутурлин скончался в возрасте 75 лет.

Фото: Lenfilm.ru/ Lenfilm.ru/

О его смерти сообщили в «Ленфильме».

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом"», — сказано в сообщении киностудии.

Бутурлин, работал над культовыми многосерийными детективами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Бутурлин снял первые два эпизода сериала «Убойная сила», который выходил на Первом канале с 2000 по 2005 год. В «Улицах разбитых фонарей» он также работал на первым и вторым сезонами.

Кроме того, Бутурлин также работал над проектами «Садовник», мини-сериал «Честь имею» и сериал «Жить сначала».