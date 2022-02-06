Как бы выглядели герои мультфильмов в реальной жизни

«С точки зрения того, как все получилось, я все больше и больше доволен результатами с каждым постом. Мне очень понравилось, как получились Мо Сизлак, Нед Фландерс и Милхауз Ван Хаутен, потому что изначально я думал, что стиль рисования „Симпсонов“ очень сложно воспроизвести в „реальной жизни“. Но оказалось, что их очень легко узнать», — отмечает художник.