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3 часа назад

Как бы выглядели герои мультфильмов в реальной жизни

Художник и блогер Хидрели Диао использует возможности искусственного интеллекта, чтобы «оживить» персонажей мультфильмов и мультсериалов. Блогер работает в приложениях FaceApp, Gradiente и Remini: эти программы известны благодаря «устранению недостатков» и наложению фильтров на фото. Так, художник оживил Барта Симпсона, Неда Фландерса, Мо и Милхауса из «Симпсонов», Моану и Белоснежку из одноименных диснеевских мультфильмов, Эльзу и Анну из «Холодного сердца», Карла из «Вверх» и многих других.

1/10 Ариэль, «Русалочка»
Фото: Hidreley Diao / Кадр из мультфильма «Русалочка»
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2/10 Милхаус Ван Хаутен, «Симпсоны»
Фото: Hidreley Diao
3/10 Карл Фредриксен, «Вверх»
Фото: Hidreley Diao
4/10 Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»
Фото: Hidreley Diao
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5/10 Нед Фландерс, «Симпсоны»
Фото: Hidreley Diao
6/10 Эльза, «Холодное сердце»
Фото: Hidreley Diao
7/10 Мо Сизлак, «Симпсоны»
Фото: Hidreley Diao
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8/10 Барт Симпсон, «Симпсоны»
Фото: Hidreley Diao
9/10 Моана, «Моана»
Фото: Hidreley Diao
10/10 Анна, «Холодное сердце»
Фото: Hidreley Diao

На страницу @hidreley в Instagram подписано 58, 9 тысяч человек. Художник выкладывает не только вымышленных персонажей, но и реальных звезд: блогер «представляет», как бы они выглядели в молодости. Также Диао воссоздает внешность художников Возрождения в современности и работает над портретами знаменитостей XX века, если бы дожили до наших дней.

Свои работы художник выкладывает на сайт boredpanda.com и подробно рассказывает, какие портреты считает удачными, а какие — не очень.

«С точки зрения того, как все получилось, я все больше и больше доволен результатами с каждым постом. Мне очень понравилось, как получились Мо Сизлак, Нед Фландерс и Милхауз Ван Хаутен, потому что изначально я думал, что стиль рисования „Симпсонов“ очень сложно воспроизвести в „реальной жизни“. Но оказалось, что их очень легко узнать», — отмечает художник.

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