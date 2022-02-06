Как бы выглядели герои мультфильмов в реальной жизни

Художник и блогер Хидрели Диао использует возможности искусственного интеллекта, чтобы «оживить» персонажей мультфильмов и мультсериалов. Блогер работает в приложениях FaceApp, Gradiente и Remini: эти программы известны благодаря «устранению недостатков» и наложению фильтров на фото. Так, художник оживил Барта Симпсона, Неда Фландерса, Мо и Милхауса из «Симпсонов», Моану и Белоснежку из одноименных диснеевских мультфильмов, Эльзу и Анну из «Холодного сердца», Карла из «Вверх» и многих других.
На страницу @hidreley в Instagram подписано 58, 9 тысяч человек. Художник выкладывает не только вымышленных персонажей, но и реальных звезд: блогер «представляет», как бы они выглядели в молодости. Также Диао воссоздает внешность художников Возрождения в современности и работает над портретами знаменитостей XX века, если бы дожили до наших дней.
Свои работы художник выкладывает на сайт boredpanda.com и подробно рассказывает, какие портреты считает удачными, а какие — не очень.
«С точки зрения того, как все получилось, я все больше и больше доволен результатами с каждым постом. Мне очень понравилось, как получились Мо Сизлак, Нед Фландерс и Милхауз Ван Хаутен, потому что изначально я думал, что стиль рисования „Симпсонов“ очень сложно воспроизвести в „реальной жизни“. Но оказалось, что их очень легко узнать», — отмечает художник.