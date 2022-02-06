5 мощных фильмов, которые вас потрясут

Что, если полиция убеждает вас, будто нашла вашего пропавшего сына, но вы знаете, что это не он? В такой ситуации оказалась героиня фильма из новой подборки "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Подмена" Кадр из фильма "Подмена"

"Олдбой" (2003)

Кадр из фильма "Олдбой"

Бизнесмен О Дэ Су шел домой, чтобы отметить день рождения, и по пути был похищен. Очнувшись в неизвестном помещении, О Дэ Су старается понять, что случилось. Он находится в небольшой комнате с санузлом и телевизором, но без единого окна. Покончить с собой бизнесмену тоже не дают: за ним ведется пристальное наблюдение. Это продолжается на протяжение долгих 15 лет, во время которых жена О Дэ Су погибает, а следы дочери теряются. Однажды дверь открывается, О Дэ Су вручают бумажник, и он выходит на улицу. Теперь у него есть только одна задача: узнать, кто с ним так поступил.

"Законопослушный гражданин" (2009)

У Клайда Шелтона было все для счастливой жизни: высокооплачиваемая должность, уютный дом, красавица-жена и маленькая дочь. Он вовремя платил налоги и вел вполне тихую и мирную жизнь. Однако, шайка преступников, ворвавшихся к нему в дом, в один вечер сумели перечеркнуть все то, чем он дорожил. Вопреки длительному судебному разбирательству, бандита, который убил жену и дочь Клайда, отпускают на свободу из-за заключенной сделки с помощником прокурора. Разочаровавшись в системе правосудия, Шелтон решает склонить чашу весов в свою пользу.

"Милые кости" (2009)

Сюзи – очаровательна, миловидная и добрая девушка четырнадцати лет, живущая в маленьком городке, находящемся на окраине Пенсильвании. Она считает свою жизнь практически идеальной. Встретив в супермаркете привлекательного мальчика по имени Рэй, она решает назначить ему свидание. Но по пути на встречу девочка была убита. После этого душа Сюзи, которая должна была переместиться в рай, застревает между двух миров. Ее тело так и не нашли. Ее отец Джек с головой ушел в расследование, он жаждет правосудия, для монстра, отобравшего у него любимую дочь.

"Покидая Лас-Вегас" (1995)

Бен занимает деньги у своего приятеля Питера, после чего он отправляется в бар, чтобы напиться. На следующее утро мужчину увольняют, он поджигает свой дом, продав все акции и ценности. Теперь он направляется в Лас-Вегас, где вскоре знакомится с девушкой по имени Сэра. Между ними проскакивает искра. Сэра – девушка легкого поведения. Они начинают жить вместе и договариваются, что Сэра не будет просить Бена бросить пить, а он в свою очередь, не будет против ее занятий любовью с мужчинами за деньги.

"Подмена" (2008)