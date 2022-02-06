Мрачные фильмы, обнажающие человеческие пороки

В городе орудует убийца, который выбирает своих жертв по списку человеческих пороков. Удастся ли детективам поймать его? Чтобы узнать, смотрите фильм из новой подборки "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Американский психопат" Кадр из фильма "Американский психопат"

"Красивый, плохой, злой" (2019)

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Порок: похоть

Тед Банди — красивый молодой мужчина, перед которым не может устоять ни одна женщина. Элизабет всегда мечтала встретить настоящую любовь и ей это удалось после знакомства с Тедом, который был очень обходительным и невероятно нежным. Спустя некоторое время влюбленные поженились. Казалось, что их ждет долгая счастливая жизнь, но однажды Теда заключают под стражу. Его обвиняют в зверских убийствах молодых девушек.

"Телефонная будка" (2002)

Пороки: похоть и гнев

Стю, самовлюбленный и циничный молодой человек, заходит в телефонную будку, для того чтобы позвонить одной начинающей актрисе по имени Памела. Он врет, что устроит ей кинопробы, на самом деле, надеясь соблазнить девушку. Стю звонит из таксофона, чтобы его жена Келли ничего не могла заподозрить. Однако после телефонного разговора, раздается звонок, и неизвестный мужчина говорит, что знает обо всем и угрожает застрелить Стю, если тот покинет будку.

"Американский психопат" (2000)

Пороки: гнев и тщеславие

Днем Патрик Бэйтман совершенно ничем не отличается от окружающих. Он делает все, чтобы оставаться на высоте: постоянно ухаживает за своей кожей, телом, лицом. Однако по ночам в нем просыпается навязчивая страсть к насилию, и законопослушный гражданин превращается в изощренного преступника. Патрик открывает череду бессмысленных и кровавых убийств, презирая общепринятые законы человечества.

"Семь" (1995)

Пороки: тщеславие, похоть, зависть, жадность, чревоугодие, лень, гнев

Кадр из фильма "Семь"

Мистер Уильям Сомерсет — детектив уголовного розыска, с огромным стажем работы. Он мечтает уйти, наконец, на пенсию и уехать из города, кишащего преступниками, подальше и навсегда.