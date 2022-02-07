Культовый сериал "Бригада" до сих пор пользуется популярностью у зрителей. При этом некоторые детали со съемок удивляют даже самых преданных фанатов.

Многие помнят сцену драки Саши Белого (героя Сергей Безрукова) и криминального авторитета Сергея Мухина по прозвищу Муха (его сыграл Сергей Апрельский). Оказывается, драка была почти реальной — ее снимали около восьми часов.

Завязать сюжет

С этой драки завязался сюжет. Саша Белый вернулся из армии и узнал, что его девушка уже встречается с другим. Новым парнем Лены оказался криминальный авторитет "Муха". В начале Белый прост разбил лицо кастетом Мухе, но потом была "забита стрелка".

Белый в этой драке победил, а за муху потом стал мстить его двоюродный брат – старший лейтенант милиции Каверин в исполнении Панина. Создатели картины считают, что именно эта драка завязала драматургию сериала, а сам Сергей апрельский уверен, что «Не было бы Мухи – не было бы истории».

Кадр из сериала "Бригада"

Самая реальная драка

Актеры реально тренировались и готовились к драке, но Апрельский все же не подозревал, что драка будет настолько настоящей. И Безруков, и его коллега получали реальные сильные удары друг от друга.

"Актерам поставили профильный тайский бокс с качественными ударами ногами: фронт-киками (прямыми ударами в живот) и мидл-киками (косыми ударами по корпусу). Актеры не уворачивались, а реально получали по лицу. Правда, после ударов по корпусу почему-то держались за ребра – в такие моменты сбивает дыхалку, за ребра никто не держится...", — анализирует сцену призер чемпионатов мира и Европы по джиу-джитсу Алексей Ганненко в интервью изданию Sports.ru.

Постановщик драки Валерий Деркач раскрыл другие детали культовой сцены:

"Вспомните, как Безруков разминается, крутит шеей и вращает большими пальцами. Такие мелочушки дают достоверности, это не просто киношная драка. Добивание на земле – также нестандартный по тем временам финал.

Важно было не переиграть, потому что в те годы все занимались карате, насмотрелись Ван Дамма и хотели вкатиться в красивое мотание ногами. Моя задача – сделать красивое более утилитарным, чтобы удар ногой был, но без оттяжки пяточкой.

К тому же мы снимали одной камерой. В моем понимании это даже плюс. Нельзя было смонтировать из двух планов один, поэтому каждый дубль – произведение искусства. А снятое двумя ты смотришь как компьютерную игру".

Посмотрите, там все живое

Сергей Безруков рассказывал, что драка была настолько реальной, что и вспоминать ее неприятно:

«[В нашей драке] нет ударов Ван Дамма, вертушек и [приемов в стиле] Рокки». Бред! Такого не бывает в жизни. Поэтому мы кромсали друг друга. Если я не уворачивался – то втягивал кровавые сопли в нос. [В одном эпизоде Апрельский] не успел увернуться, я вскользь попал ему в переносицу, он упал на колени, ему забили нос ватой. Доктор матерился: «Вы идиоты, вы снимаете кино, что вы с собой делаете?». Я чувствовал неприятное волнение. Достать, порвать, догнать, пробить – жуть. Вспоминаю – неприятно. Посмотрите, там все живое, настоящее».