Что смотреть в кино с 10 февраля

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Фото: Кадр из фильма "Анчартед: На картах не значится" Кадр из фильма "Анчартед: На картах не значится"

"Анчартед: На картах не значится"

Потомок легендарного пирата Фрэнсиса Дрейка Натан Дрейк находит ключ, который может привести его к сокровищам заветного Эльдорадо. Молодой искатель приключений отправляется на поиски легендарного города из золота, надеясь одновременно отыскать и подсказки, которые приведут его к давно потерянному брату.

"Смерть на Ниле"

В основе сюжета — один из самых знаменитых романов Агаты Кристи. Легендарный сыщик Эркюль Пуаро отправляется в казалось бы безобидный круиз по Нилу. Но на пароходе происходит убийство. Сыщику предстоит снова променять отдых на работу и расследовать жестокое преступление.

"Ведьма: Возрождение"

Компания из шести человек отправляется на отдых в Италию. Ночью они хотят отдохнуть и останавливаются в старом поместье. Но в доме обитает древняя ведьма, покой которой друзья случайно нарушили своим вторжением. И теперь ночлег грозит обернуться самым страшным кошмаром.

"Яйцо Фаберже"