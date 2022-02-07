Что смотреть в кино с 10 февраля

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Потомок легендарного пирата Фрэнсиса Дрейка Натан Дрейк находит ключ, который может привести его к сокровищам заветного Эльдорадо. Молодой искатель приключений отправляется на поиски легендарного города из золота, надеясь одновременно отыскать и подсказки, которые приведут его к давно потерянному брату.
В основе сюжета — один из самых знаменитых романов Агаты Кристи. Легендарный сыщик Эркюль Пуаро отправляется в казалось бы безобидный круиз по Нилу. Но на пароходе происходит убийство. Сыщику предстоит снова променять отдых на работу и расследовать жестокое преступление.
Компания из шести человек отправляется на отдых в Италию. Ночью они хотят отдохнуть и останавливаются в старом поместье. Но в доме обитает древняя ведьма, покой которой друзья случайно нарушили своим вторжением. И теперь ночлег грозит обернуться самым страшным кошмаром.
Двум друзьям, дела которых оставляли желать лучшего, выпала возможность исполнить свои мечты. Правда, не совсем законным способом. Им надо украсть яйцо Фаберже из местного музея. Но планы начинают рушиться, когда один из них понимает, что влюбился в жену другого.