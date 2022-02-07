Фильмы, которые спасут от хандры даже в понедельник

Банковский клерк обнаруживает, что он персонаж видеоигры, исследовательница дикой природы отправляется на поиски магического артефакта: «Рамблер» собрал фильмы, которые поднимут настроение и отвлекут от рутины даже в самый безрадостный понедельник.

Фото: Кадр из фильма "Главный герой" Кадр из фильма "Главный герой"

«Предложение» (2009)

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Романтическая комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом в главных ролях. По сюжету деспотичная начальница, которой грозит депортация в Канаду, склоняет своего молодого ассистента к фиктивному браку. Правда, она еще не подозревает, чем ее предложение может обернуться…

«Волк с Уолл-стрит» (2013)

Леонардо ДиКаприо и Джона Хилл в комедийной драме Мартина Скорсезе о начинающем брокере Джордане Белфорте, который вскоре открывает собственную фирму и становится важным звеном в инвестиционном мире Нью-Йорка. В свободное от работы время он прожигает жизнь: перемещается с одной вечеринки на другую, заводит короткие романы и употребляет запрещенные вещества. Правда, однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР…

«Ла-Ла Ленд» (2016)

Трагикомичный мюзикл с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. Это история любви начинающей актрисы Мии и фанатичного джазового музыканта Себастьяна, отношения которых начинает рушить долгожданный успех. Фильм стал абсолютным триумфатором «Золотого глобуса» в 2017 году, одержав победу во всех семи номинациях, тем самым установив рекорд за всю историю премии.

«В прямом эфире» (2019)

Легендарная ведущая ночных ток-шоу Кэтрин Ньюбери впервые нанимает на работу женщину, чтобы спасти карьеру. Однако для начальства таких изменений слишком мало, и они хотят заменить Кэтрин. В свою очередь, новый сотрудник Молли полна решимости помочь Ньюбери оживить ее шоу. В главных ролях комедийной драмы: Эмма Томпсон и Минди Калинг.

Кадр из фильма "В прямом эфире"

«Главный герой» (2021)

Фантастическая экшен-комедия с Райаном Рейнольдсом о банковском клерке, который обнаруживает, что он персонаж видеоигры. Его совершенно не волнует, что его компанию грабят по несколько раз на дню, а улицы города напоминают зону военных действий. Единственное, чего ему не хватает — идеальной девушки, к которой у него имеется точный список требований. Однажды он встречает красотку, точь-в-точь как в его мечтах. Это знакомство изменит не только главного героя, но и перевернет весь его привычный мир.

Кадр из фильма "Главный герой"

«Красное уведомление» (2021)

В центре сюжета — самая разыскиваемая похитительница произведений искусства. Ее очередная мишень — яйцо Клеопатры. По следам воровки власти отправляют элитного агента ФБР Джона Хартли, которому приходится объединиться со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание. В главных ролях экшн-комедии Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Кадр из фильма "Красное уведомление"

«Круиз по джунглям» (2021)

Отважная исследовательница дикой природы отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое якобы обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать ее в этом опасном приключении будут младший брат и безбашенный капитан круизного пароходика. Впереди их ожидают не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, расставленные конкурентами. В главных ролях Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.