Далеко не всегда преступники выглядят кровожадно и устрашающе. Порой они крайне элегантны и демонстрируют безупречные манеры. Иногда ими движет любовь или протест против жестокого общества. В новой подборке «Рамблер» собрал 5 фильмов, романтизирующих преступников .

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены» Кадр из фильма «Джентльмены»

«Ирландец» (2019)

Фрэнк Ширан — достаточно пожилой мужчина, находясь в одном из престарелых домов, вспоминает о своем прошлом. Когда-то еще в далекие 1950-е годы, он был обычным водителем грузового автомобиля и вовсе не хотел становиться гангстером, считая, что маляры занимаются исключительно покраской домов. Но однажды судьба свела его с влиятельным Расселом Буфалино — крупным авторитетом в криминальном мире, взявшим его под личное крыло. Выполняя несложные поручения, вскоре Фрэнк превратился в Ирландца и стал работать «маляром», то есть мафиозным киллером.

«Джентльмены» (2019)

Кадр из фильма «Джентльмены»

Микки Пирсон с отличием окончил Оксфорд, но свой выдающийся ум он решил использовать для криминала. Ему удалось создать прибыльный незаконный бизнес и очень быстро разбогатеть. Но однажды герой принимает решение продать свое детище богатым американцам. Это вызывает негодование у криминальных авторитетов, и один азиатский мафиози начинает против Микки опасную игру. Назревает грандиозная война, в которой примут участие многие авторитеты. Пирсон оказывается в самом эпицентре этих событий.

«Бронсон» (2008)

Чарольз Бронсон — один из самых известных преступников в британской истории. Он провел за решеткой порядка сорока лет жизни. Его отличает невиданная по тюремным меркам жестокость. Он намеренно провоцирует не только заключенных, но и охранников, устраивая в тюрьмах массовые драки. Из-за этого большую часть тюремного срока Бронсон провел в одиночной камере. Несмотря на меры, примененные охраной, Чарольз продолжал дебоширить.

«Бонни и Клайд» (1967)

Бонни и Клайд — молодая пара влюбленных, которые вошли в американскую историю как самая известный грабители. Они познакомились, когда Клайд пытался угнать автомобиль матери Бонни. Девушка увидела в молодом человеке настоящего принца. Она была просто поражена его рассказами о совершенных преступлениях. У этих молодых людей есть общая цель — быть не такими, как все. Знак своего протеста обществу они начинают выражать с помощью бунтарских преступлений.

«Джокер» (2019)

Кадр из фильма «Джокер»