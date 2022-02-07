Далеко не всегда преступники выглядят кровожадно и устрашающе. Порой они крайне элегантны и демонстрируют безупречные манеры. Иногда ими движет любовь или протест против жестокого общества. В новой подборке «Рамблер» собрал 5 фильмов, романтизирующих преступников .
Фрэнк Ширан — достаточно пожилой мужчина, находясь в одном из престарелых домов, вспоминает о своем прошлом. Когда-то еще в далекие 1950-е годы, он был обычным водителем грузового автомобиля и вовсе не хотел становиться гангстером, считая, что маляры занимаются исключительно покраской домов. Но однажды судьба свела его с влиятельным Расселом Буфалино — крупным авторитетом в криминальном мире, взявшим его под личное крыло. Выполняя несложные поручения, вскоре Фрэнк превратился в Ирландца и стал работать «маляром», то есть мафиозным киллером.
Микки Пирсон с отличием окончил Оксфорд, но свой выдающийся ум он решил использовать для криминала. Ему удалось создать прибыльный незаконный бизнес и очень быстро разбогатеть. Но однажды герой принимает решение продать свое детище богатым американцам. Это вызывает негодование у криминальных авторитетов, и один азиатский мафиози начинает против Микки опасную игру. Назревает грандиозная война, в которой примут участие многие авторитеты. Пирсон оказывается в самом эпицентре этих событий.
Чарольз Бронсон — один из самых известных преступников в британской истории. Он провел за решеткой порядка сорока лет жизни. Его отличает невиданная по тюремным меркам жестокость. Он намеренно провоцирует не только заключенных, но и охранников, устраивая в тюрьмах массовые драки. Из-за этого большую часть тюремного срока Бронсон провел в одиночной камере. Несмотря на меры, примененные охраной, Чарольз продолжал дебоширить.
Бонни и Клайд — молодая пара влюбленных, которые вошли в американскую историю как самая известный грабители. Они познакомились, когда Клайд пытался угнать автомобиль матери Бонни. Девушка увидела в молодом человеке настоящего принца. Она была просто поражена его рассказами о совершенных преступлениях. У этих молодых людей есть общая цель — быть не такими, как все. Знак своего протеста обществу они начинают выражать с помощью бунтарских преступлений.
Артур Флек — комик, проживающий вместе с тяжело больной матерью. Женщина всегда учила его жить с улыбкой, не обращая внимания ни на что. Именно поэтому он и выбрал для себя такую профессию, думая, что подарит этому миру улыбки и веселье. Артур всегда пытался нести в мир хорошее и дарить радость окружающим людям. Однако он столкнулся лишь с человеческой жестокостью и безразличием. Именно это заставляет его пересмотреть свои взгляды на окружающий мир.