Сопродюсер четвертой «Матрицы» подал в суд на Warner Bros.

"Единственная причина переноса даты релиза фильма для Warner Bros. состояла в том, чтобы создать крайне необходимую волну премиальных подписок HBO Max на конец года, поскольку они знали, что [фильм] будет блокбастером, несмотря на понимание того, что это (перенос релиза на более ранний срок - прим. ТАСС) уничтожит кассовые сборы и лишит Village Roadshow каких-либо экономических выгод, которыми хотели бы воспользоваться WB и его филиалы", - цитирует газета иск студии.