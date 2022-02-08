Стивен Содерберг возмутился отсутствием секса в супергеройских блокбастерах

Отвечая на вопрос, хотел был кинематографист снять супергеройский боевик, Содерберг объяснил, что ему не хватит воображения для создания вселенной с несуществующими законами физики. Режиссер отметил, что не считает подобные блокбастеры менее значимыми или престижными, чем его работы, однако отсутствие в супергеройских фильмов секса вызывает у него растерянность.

«Мне же нужно понимать мир, понимать то, как писать историю, или курировать ее создание или разработку персонажей. И помимо того, что там можно путешествовать во времени, не обращать внимания на гравитацию или стрелять лучами из пальцев, там еще и нет **** [секса]. Никто не ****** [трахается]! Я просто не понимаю, как объяснять актерам их поведение в мире, где этого не делают», — заявил режиссер.