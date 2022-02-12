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3 часа назад

Кадр дня: как съемки «Звездных войн» спасла одна женская бритва

Диана Товсепова

Культовая космическая опера "Звездные войны" навсегда останется в истории кинематографа. Зрители до сих пор продолжают раскрывать интересные подробности со съемок фильма.

Кадр дня: как съемки «Звездных войн» спасла одна женская бритва
Фото: Кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза"Кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза"

На этом кадре из "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" магистр-джедай Квай-Гон Джинн разговаривал при помощи специального коммутатора. Удивительно, но космический прибор оказался простой женской бритвой.

Съемочная группа не смогла придумать, где взять нужный прибор, поэтому было решено использовать женский бритвенный станок Gillette, лишь немного его усовершенствовав.

Reddit

Когда создатели картины рассказали об этой выдумке, фанаты саги были удивлены. Оказывается, в годы особой популярности "Звездных войн", у многих были специальные сувенирные игрушки в виде таких коммутаторов. Эти игрушки воспроизводили цитаты разных персонажей.

"У меня была игрушка, которая выглядела вот так и воспроизводила эти маленькие магнитофонные записи персонажей. Рад узнать, что одна из игрушек моего детства была сделана по образцу женской бритвы...";

"Ну вот. Меня накрыла ностальгия. В детстве у меня в комнате была куча таких штук. Я думал, что коммутатор джедая был самой крутой вещью";

"В начале двухтысячных женщины не умели правильно держать безопасные бритвы. Слава богу, их научил первый эпизод "Звездных войн"...", — иронизировал фанат саги в соцсетях.

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