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4 часа назад

Кадр дня: жестокая версия «Убить Билла», которую показали в Японии

Дарья Амосова

Первая часть криминального боевика Квентина Тарантино вышла в 2003 году. Большой успех картину ждал в Японии: «Убить Билла» собрал $3 млн в первый уикенд и $20 за весь прокат. Высокие сборы в стране связаны с тем, что фильм полон отсылок к японской культуре и кинематографу (как известно, Тарантино — большой фанат азиатского кино), а также с тем, что действие фильма происходит частично в Японии. Специально для этой страны режиссер подготовил специальную расширенную версию, которая отличается брутальностью и жестокостью.

Жестокая версия «Убить Билла», которую показали в Японии
Фото: «Убить Билла»«Убить Билла»

Например, Битва в Доме Голубых Листьев, где героиня Умы Турман сражается с кланом «88 бешеных», также была немного изменена. В американской версии эпизод частично снят в черно-белых тонах: по легенде, чтобы не шокировать зрителей обилием крови и пройти строгие правила проката на ТВ. Японская же версия — полностью в цвете. Кроме того, она длиннее, в ней более подробные драки и больше комических моментов.

Видео Kill Bill Vol. 1 | Crazy 88 Fight Scene Uncut | US/JP Side by Side Comparison

Наконец, американская версия фильма начинается с клингонской пословицы «Месть — это блюдо, которое лучше всего подавать холодным». Японская — с посвящения режиссеру Киндзи Фукасаку, который скончался незадолго до премьеры: «Этот фильм посвящается мастеру кинематографа — Киндзи Фукасаку 1930 — 2003».

Ранее «Рамблер» показывал кадр из «Бригады», где актеры на самом деле избивают друг друга.

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