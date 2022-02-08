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3 часа назад

Фильмы для тех, кто обожает «Отель “Гранд Будапешт”»

Катерина Саломе

Создателем культового фильма «Отель “Гранд Будапешт”» является Уэс Андерсон. За эту киноленту в 2015 году он был номинирован на премию «Оскар» как режиссер, сценарист и продюсер. И хоть это далеко не единственная его успешная картина, все они отличаются особым стилем, в основе которого симметрия, центрирование, красочная палитра и высокая степень детализации. «Рамблер» сделал подборку лучших фильмов популярного режиссера, которые точно понравятся фанатам «Отеля “Гранд Будапешт”».

Фильмы для тех, кто обожает «Отель “Гранд Будапешт”»
Фото: Кадр из фильма «Отель “Гранд Будапешт”»Кадр из фильма «Отель “Гранд Будапешт”»

«Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (2007)

Кадр из фильма «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники»

Три придурковатых братца, которые не разговаривали друг с другом целый год после смерти отца, оказываются в поезде, идущем через Индию. Это путешествие должно помочь им понять и обрести себя, восстановив ослабшие семейные узы. Впрочем, вскоре недоверчивые родственники начинают переругиваться и даже лезут в драку друг с другом, в результате чего оказываются высаженными посреди пустыни. И, конечно, это далеко не все неприятности, которые ждут их.

«Французский вестник» (2021)

Кадр из фильма «Французский вестник»

XX век. Действие разворачивается в придуманном городке Эннуи-сюр-Блазе. Американский журнал «Французский вестник» — еженедельное приложение к основной газете — оказывается под угрозой закрытия. В центре сюжета оказываются несколько историй, опубликованных на страницах последнего выпуска. Первая повествует о Майских событиях во Франции в 1968 году, а вторая рассказывает про Джозефа Дювина — британского арт-диллера.

«Семейка Тененбаум» (2001) 

Кадр из фильма «Семейка Тененбаум»

Семья Тененбаум может гордиться своими талантливыми детьми: Чес любит финансы и устраивает в школе ярмарки. Марго в девять лет получила награду за вклад в искусство. Ричи — школьная звезда по теннису. Но отец детей Роял понимает, что не любит свою супругу Этель, и решает подать на развод. Проходит 22 года. Роял узнает, что бывшая жена собирается замуж. Мужчина понимает, какую глупость он совершил, бросив семью, и притворяется онкологическим больным.

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