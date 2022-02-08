Фильмы для тех, кто обожает «Отель “Гранд Будапешт”»

Создателем культового фильма «Отель “Гранд Будапешт”» является Уэс Андерсон. За эту киноленту в 2015 году он был номинирован на премию «Оскар» как режиссер, сценарист и продюсер. И хоть это далеко не единственная его успешная картина, все они отличаются особым стилем, в основе которого симметрия, центрирование, красочная палитра и высокая степень детализации. «Рамблер» сделал подборку лучших фильмов популярного режиссера, которые точно понравятся фанатам «Отеля “Гранд Будапешт”».
Три придурковатых братца, которые не разговаривали друг с другом целый год после смерти отца, оказываются в поезде, идущем через Индию. Это путешествие должно помочь им понять и обрести себя, восстановив ослабшие семейные узы. Впрочем, вскоре недоверчивые родственники начинают переругиваться и даже лезут в драку друг с другом, в результате чего оказываются высаженными посреди пустыни. И, конечно, это далеко не все неприятности, которые ждут их.
XX век. Действие разворачивается в придуманном городке Эннуи-сюр-Блазе. Американский журнал «Французский вестник» — еженедельное приложение к основной газете — оказывается под угрозой закрытия. В центре сюжета оказываются несколько историй, опубликованных на страницах последнего выпуска. Первая повествует о Майских событиях во Франции в 1968 году, а вторая рассказывает про Джозефа Дювина — британского арт-диллера.
Семья Тененбаум может гордиться своими талантливыми детьми: Чес любит финансы и устраивает в школе ярмарки. Марго в девять лет получила награду за вклад в искусство. Ричи — школьная звезда по теннису. Но отец детей Роял понимает, что не любит свою супругу Этель, и решает подать на развод. Проходит 22 года. Роял узнает, что бывшая жена собирается замуж. Мужчина понимает, какую глупость он совершил, бросив семью, и притворяется онкологическим больным.