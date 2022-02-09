Кадр дня: как эльфы связаны с Россией

Кинотрилогия "Властелин колец" , снятая режиссером Питером Джексоном по роману Дж. Р. Р. Толкина, навсегда осталась в истории мирового кинематографа.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

Зрители уже давно разобрали на цитаты сказания о Средиземье, а герои этих историй стали любимыми персонажами целых поколений.

Сказочный мир Средиземья населяли расы хоббитов, пещерных гномов, орков, людей и, наконец, бессмертных эльфов. Именно эльфы в кинотрилогии, как оказалось, связаны с Россией.

Так, волосы для волшебных эльфийских шевелюр, то есть для париков, закупались в огромном количестве, причем в основном в России.