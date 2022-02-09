По повести Стругацких снимут сериал

Трудно ли снять сериал по «Трудно быть богом»? Сервис Ivi займется сериальной адаптацией повести братьев Стругацких. Проект позиционируют как «масштабный международный со звездным актерским составом». Но подробностей пока немного. Режиссера и актеров ищут.

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Обещают максимально придерживаться первоисточника. События развернутся в недалеком будущем на планете Арканар, а главный герой — историк по имени Антон. Кинокритик Forbes Иван Афанасьев думает, что произведение упростят, оставят сюжетные линии, а психологизма будет по минимуму, чтобы адаптировать «Трудно быть богом» для массовой аудитории:

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— У нас не те бюджеты, не та обстановка, чтобы позволить себе «Дюну» Дэни Вильнева. Мне кажется, вообще в случае с экранизациями каких-то культовых книг самая большая проблема не в том, чтобы сюжет передать, вопрос в том, чтобы передать некую атмосферу книги, то есть воплотить ее ключевые конфликты, философию, это самое сложное. В плане следования сюжету, возможно, воплотят вот эти кланы, которые существуют в этой вселенной, все эти дворцовые интриги и так далее. Вопрос в том, чтобы при этом сериал был еще действительно похож на книгу Стругацких. Как вот эту найти немножко эфемерную материю, ухватить, не каждому удается.

— Какие-то еще достойные экранизации, особенно для стримингов, припомните?

— Я вот вспомнил бы разруганное многими «Колесо времени». Я не читал книги, потому что в целом не фанат фэнтези, но я слышал, что это более или менее близко к книгам, а самое главное, что это такое достаточно размашистое, очень красивое, впечатляющее произведение, попытка Amazon сделать свою «Игру престолов». Мне кажется, она достаточно удачная, я в свое время первый сезон с большим удовольствием посмотрел и жду второй.

По мотивам произведения сняли два полнометражных фильма, включая драму с Леонидом Ярмольником. Тот фильм пришелся по вкусу не всем: некоторые критиковали его за то, что создатели сильно отошли от оригинала. Это была последняя картина Алексея Германа-старшего, которую он не успел закончить. Над экранизацией Стругацких он работал 13 лет. Работу над фильмом завершил сын режиссера Алексей Герман-младший. Business FM спросила его мнение о перспективах такой экранизации для стриминга.

«Я думаю, что в России это будет в любом случае удачная история, если она будет сделана прилично. Понятно, что «Игра престолов» вряд ли получится, просто у нас профессионалов таких нет в широкой области, я думаю, что это будет какой-то удачный фантастический сериал. Я с трудом себе представляю, кто может снять. Если они найдут хорошего постановщика, почему нет, главное, чтобы это не было уныло и провинциально. Вопрос, готова ли страна инфраструктурно к такому фантастическому проекту, пока это не очень вижу, вот к такому именно зрительски ориентированному готова ли индустрия. То, что я вижу пока, это, ну, так...» — заявил Алексей Герман-младший.