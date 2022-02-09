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2 часа назад

Восьмая «Миссия невыполнима» будет последней для Тома Круза

Мира Маркина

Издание Variety сообщает, что американский актер решил закончить серию фильмов. После выхода на экраны седьмой и восьмой «Миссии» франшизу закроют.

«Миссия невыполнима-8» будет последней для Тома Круза
Фото: Кадр из фильма «Миссия невыполнима»Кадр из фильма «Миссия невыполнима»

Том Круз, как продюсер серии, видит в последних частях кульминацию всей франшизы и логичное завершение истории его персонажа – агента Итана Ханта. Вместе с режиссером фильма Кристофером Маккуорри он работает над тем, чтобы они оказались по-настоящему зрелищными.

Однако пока что производство седьмой части терпит неудачи. Съемочный процесс затянулся в связи с локдауном и останавливался семь раз. Это обстоятельство повлияло на бюджет фильма: он вырос до 290 миллионов долларов, что на 100 миллионов больше, чем было затрачено на производство прошлой части. О съемках обоих фильмов одновременно пришлось забыть.

Ранее мы рассказывали о том, каким будет финал супергеройской франшизы «Стражи Галактики».

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