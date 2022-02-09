«Миссия невыполнима-8» будет последней для Тома Круза

Том Круз , как продюсер серии, видит в последних частях кульминацию всей франшизы и логичное завершение истории его персонажа – агента Итана Ханта . Вместе с режиссером фильма Кристофером Маккуорри он работает над тем, чтобы они оказались по-настоящему зрелищными.

Однако пока что производство седьмой части терпит неудачи. Съемочный процесс затянулся в связи с локдауном и останавливался семь раз. Это обстоятельство повлияло на бюджет фильма: он вырос до 290 миллионов долларов, что на 100 миллионов больше, чем было затрачено на производство прошлой части. О съемках обоих фильмов одновременно пришлось забыть.