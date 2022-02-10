Озвучена причина смерти актера Боба Сагета

Названа причина смерти американского актера и стендапера Боба Сагета. Об этом сообщает издание TMZ.

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Артист скончался от кровоизлияния в мозг, которое случилось из-за травмы головы. Уточняется, что во время нахождения в отеле Сагет ударился обо что-то, а на его затылке остался большой синяк. Вероятно, он задел головой изголовье кровати.

Правоохранительные органы предполагают, что актер не придал значения своей травме и отправился спать. Он скончался во сне, утром его тело нашли сотрудники гостиницы Ritz Carlton.

О смерти 65-летнего Сагета стало известно 10 января. Детективы не заметили на месте ЧП каких-либо улик, указывающих на насильственную смерть.