Подростковые фильмы, которые можно пересматривать в любом возрасте

Капризную богачку отправляют на исправление в английскую школу, тихоня и красавчик вступают в опасную онлайн-игру, где зрители платят игрокам за риск: «Рамблер» собрал подростковые фильмы, которые зайдут и взрослым.

Фото: Рамблер Рамблер

«Дрянные девчонки» (2004)

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Что вы знаете о женском соперничестве в подростковом возрасте? Новенькая старшеклассница Кэйди влюбляется в бывшего парня самой подлой девчонки в школе. Линдси Лохан и Рэйчел МакАдамс в одной из лучших подростковых комедий нулевых.

«Оторва» (2008)

Комедия с Эммой Робертс о принудительном поиске себя, в которой по сюжету капризная шестнадцатилетняя девчонка Поппи Мур после очередного скандала в семье отправляется в английскую школу. Когда ей становится ясно, что ее плохое поведение не поможет вернуться в Лос-Анджелес, она вместе с новыми подругами разработает идеальный план побега из пансиона…

«Папе снова 17» (2009)

Комедия с Заком Эфраном о стареющем неудачнике, который внезапно превращается в красавчика-тинейджера. Теперь он – звезда баскетбольной команды, мечта девчонок и одноклассник собственных детей.

«Отличница легкого поведения» (2010)

Комедия о девушке Олив, которая превращает непристойный слух о себе в достоинство и сразу становится популярной, пошатнув школьные устои. Главную роль в фильме исполнила Эмма Стоун.

«Проект Х: Дорвались» (2012)

Эпическая вечеринка подростков выходит из-под контроля – все из-за того, что молва о ней разлетается слишком быстро. Кстати, фильм основан на реальных событиях, произошедших в Мельбурне в 2008 году и получивших известность на весь мир. Тогда вечеринка, которую подросток устроил в отсутствие родителей, закончилась массовыми беспорядками, прибытием полицейских с собаками и даже вызовом военного вертолета.

Кадр из фильма "Проект Х: Дорвались"

«Мачо и ботан» (2012)

Нескладная парочка копов берется за расследование дела о распространении запрещенных веществ в школе - для этого они притворяются новенькими учениками и вновь садятся за парту. В главных ролях - Ченнинг Татум и Джона Хилл.

«Нерв» (2016)