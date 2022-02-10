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3 часа назад

Лучшие подростковые фильмы, которые можно пересматривать в любом возрасте

Мира Маркина

Капризную богачку отправляют на исправление в английскую школу, тихоня и красавчик вступают в опасную онлайн-игру, где зрители платят игрокам за риск: «Рамблер» собрал подростковые фильмы, которые зайдут и взрослым.

Подростковые фильмы, которые можно пересматривать в любом возрасте
Фото: РамблерРамблер

«Дрянные девчонки» (2004)

Видео дня

Что вы знаете о женском соперничестве в подростковом возрасте? Новенькая старшеклассница Кэйди влюбляется в бывшего парня самой подлой девчонки в школе. Линдси Лохан и Рэйчел МакАдамс в одной из лучших подростковых комедий нулевых.

Кадр из фильма "Дрянные девчонки"

«Оторва» (2008)

Комедия с Эммой Робертс о принудительном поиске себя, в которой по сюжету капризная шестнадцатилетняя девчонка Поппи Мур после очередного скандала в семье отправляется в английскую школу. Когда ей становится ясно, что ее плохое поведение не поможет вернуться в Лос-Анджелес, она вместе с новыми подругами разработает идеальный план побега из пансиона…

Кадр из фильма "Оторва"

«Папе снова 17» (2009)

Комедия с Заком Эфраном о стареющем неудачнике, который внезапно превращается в красавчика-тинейджера. Теперь он – звезда баскетбольной команды, мечта девчонок и одноклассник собственных детей.

Кадр из фильма "Папе снова 17"

«Отличница легкого поведения» (2010)

Комедия о девушке Олив, которая превращает непристойный слух о себе в достоинство и сразу становится популярной, пошатнув школьные устои. Главную роль в фильме исполнила Эмма Стоун.

«Проект Х: Дорвались» (2012)

Эпическая вечеринка подростков выходит из-под контроля – все из-за того, что молва о ней разлетается слишком быстро. Кстати, фильм основан на реальных событиях, произошедших в Мельбурне в 2008 году и получивших известность на весь мир. Тогда вечеринка, которую подросток устроил в отсутствие родителей, закончилась массовыми беспорядками, прибытием полицейских с собаками и даже вызовом военного вертолета.

Кадр из фильма "Проект Х: Дорвались"

«Мачо и ботан» (2012)

Нескладная парочка копов берется за расследование дела о распространении запрещенных веществ в школе - для этого они притворяются новенькими учениками и вновь садятся за парту. В главных ролях - Ченнинг Татум и Джона Хилл.

Кадр из фильма "Мачо и ботан"

«Нерв» (2016)

Яркий триллер о зумерах, в котором тихоня Ви и красавчик Иэн вступают в опасную онлайн-игру, где зрители платят игрокам за риск. Пользователям понравилась новая пара, поэтому они решают, что следующие задания они должны выполнять вместе. Ставки растут, задания становятся все опаснее, и Ви постепенно понимает, что выйти из игры по собственной волне не получится… В главных ролях: Эмма Робертс и Дэйв Франко.

Кадр из фильма "Нерв"
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