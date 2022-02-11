Четыре байопика, которые вызвали жаркие споры

Сами по себе фильмы-биографии не являются новинкой. Однако можно сказать, что этот жанр набирает сейчас популярность. И хотя создание байопиков предполагает художественные допущения и условности, нередко подобные фильмы получают неоднозначную оценку и становятся предметом полемики. В сегодняшней подборке “Рамблера” несколько таких картин.

Фото: Кадр из фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой" Кадр из фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой"

“Высоцкий. Спасибо, что живой” (2011)

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Обсуждение картины Петра Буслова, снятой по сценарию Никиты Высоцкого (сына артиста) началось еще задолго до премьеры. Дело в том, что создатели всячески скрывали информацию о том, кто из отечественных актеров сыграл Высоцкого в байопике. Имя не значилось ни в титрах, ни на кадрах, которые прокатчики предоставляют прессе. Даже трейлер в этом плане оказался абсолютно неинформативным – зритель видит только общий силуэт главного героя, рассмотреть, кем он сыгран, нельзя. Появились слухи о том, что вся задействованная в съемках команда подписала документы о неразглашении этой тайны. Актер-исполнитель главной роли появлялся на площадке уже в гриме.

“Богемская рапсодия” (2018)

Фильм о становлении британской рок-группы высоко оценили простые зрители. Однако картину возвели в разряд спорных. Во-первых, сценаристов и режиссеров обвинили в лени. Якобы сюжетная линия развивается по кальке, что принесло коммерческий успех фильму, но поставило под удар попытку рассказать правдивую историю главных героев, со всей ее мрачностью. По этой причине проект покинул Саша Барон Коэн, вместо него роль Фредди Меркьюри сыграл Рами Малек. Во-вторых, в сценах однополых половых актов и поцелуев увидели пропаганду гомосексуализма. Создателям картины пришлось дать добро на цензуру, иначе в некоторых странах фильм просто не показали бы.

“Пятая власть” (2013)

Даже далекие от политики кинозрители приняли участие в обсуждении этого фильма. Ситуация сложилась действительно парадоксальная. Несмотря на талантливую игру британского актера Бенедикта Камбербэтча случился абсолютный мискаст. Дело в том, что внешность Камбербэтча никак не коррелировала с реальным прототипом героя – Джулианом Ассанжем (журналиста и основателя WikiLeaks) – и бросалась в глаза настолько, что затмевала собой очевидные плюсы картины и просто мешала ее смотреть. Масла в огонь подлил и сам Ассанж, который назвал байопик Билла Кондона “галимой ложью”.

Кадр из фильма “Пятая власть”

“Капоне. Лицо со шрамом” (2020)

Фильм о последней неделе жизни знаменитого гангстера, сыгранного британским актером Томом Харди, с нетерпением ждали очень многие. И, как часто бывает, он оставил о себе неоднозначное впечатление. Режиссера Джоша Транка обвиняли в отсутствии внятной сюжетной линии, событийности и мотивации персонажей. Картину назвали “плодом больного воображения” из-за излишней сосредоточенности ее авторов на развитии у главного героя деменции и всех связанных с ней симптомов. А “преображение” любимчика Тома Харди вовсе у многих зрителей вызывает негодование ввиду абсолютной искусственности.