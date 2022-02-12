Новые вселенные и мифы: фильмы с крутыми спецэффектами

Зрители просто обожают фантастику, ведь с ней можно отвлечься от скучной реальности и перенестись в другие миры. Качественные эффекты по заслугам отмечают и эксперты киноиндустрии.

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Фильмы с самыми запоминающимися спецэффектами даже получают «Оскар» в соответствующей категории. Номинация «Лучшие специальные эффекты» была учреждена Академией еще в 1936 году, а в 1978 году ее переименовали в «Лучшие визуальные эффекты». "Раблер" расскажет про три классных фильма.

"Интерстеллар"

кадр из фильма

Ннаучно-фантастический фильм снят Кристофером Ноланом. Фильм повествует о путешествиях группы исследователей, которые используют недавно пространственно-временной тоннель, чтобы обойти ограничения полета человека в космосе и покорить огромные расстояния на космическом корабле.

"Начало"

кадр из фильма

Кобб – талантливый вор. Он крадет ценные знания из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Необычные навыки сделали его важным игроком промышленного шпионажа и лишили всего, что он когда-либо любил. Если он хочет вернуть все обратно, ему придется совершить инициацию. Вместо кражи, Коббу придется не украсть идею, а внедрить ее.

"Безумный макс"

кадр из фильма